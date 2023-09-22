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竹市建案工地釀天坑！民代指未來恐繼續塌陷 住戶擔憂整夜睡不著

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市和平路20巷某建案工地旁道路昨天驚見「天坑」，凹陷面積約1公尺見方，雖然緊急灌漿回填，但今天又發現巷內有另處凹陷下沉，由於一旁不到3公尺緊鄰20多戶住戶，引發住戶擔憂「整夜睡不著」。民代質疑工法有問題，未來恐繼續塌陷。

市府都發處指出，昨天已勒令建案停工、裁罰，並要求廠商進行加固支撐的灌漿作業，自來水公司今天也派員現勘要汰換道路下方自來水管線，之後將觀察管線狀況再重鋪路面；現場也將加裝傾斜儀24小時檢測、預警，以確保住戶的安全為最大前提。

據了解，該建案基地正下挖到地下3層，頻繁有重車進出，先前就有人發現建案基地旁道路與民宅出現裂縫，昨天則開始出現道路地層下陷，還伴隨瓦斯異味，讓周邊住戶相當害怕，就怕上演基泰大直工地事件。

竹市府指出，地層下陷疑似為建案基地內側開挖後，造成基地外側道路內部土壤位移，連帶造成自來水管線破裂，沖刷土壤泥沙後再造成地層下陷、瓦斯管線破裂。

市議員陳慶齡熟悉建築營造工程，他說該建案工地位於沙地，正在下挖地下室，懷疑打基樁的過程不夠密實，導致基地旁道路沙土不斷流失流進地下室，才會造成道路沈陷，如果沒有妥善處理，未來還是會發生道路沈陷可能。

和平路20巷的住戶約20多戶，居民無奈「不敢休息」，也擔心瓦斯味很重，萬一爆炸怎麼辦，平常只有兩老住這而已，半夜已經沒法入睡，眼看住家旁建案工地才剛蓋，未來至少還要辛苦兩、三年，也希望做好偵測、事先預防，否則出事就麻煩了。

新竹市和平路20巷某建案工地旁道路昨天驚見「天坑」，今天還有另處塌陷。記者張裕珍／攝影
新竹市和平路20巷某建案工地旁道路昨天驚見「天坑」，今天還有另處塌陷。記者張裕珍／攝影
新竹市和平路20巷某建案工地旁道路昨天驚見「天坑」，雖然已經回填，但仍可見到住家前方有裂縫。記者張裕珍／攝影
新竹市和平路20巷某建案工地旁道路昨天驚見「天坑」，雖然已經回填，但仍可見到住家前方有裂縫。記者張裕珍／攝影
新竹市和平路20巷某建案工地旁道路昨天驚見「天坑」，雖然已經回填，但仍可見到住家前方有裂縫。記者張裕珍／攝影
新竹市和平路20巷某建案工地旁道路昨天驚見「天坑」，雖然已經回填，但仍可見到住家前方有裂縫。記者張裕珍／攝影
新竹市和平路20巷某建案工地旁道路昨天驚見「天坑」，今天還有另處塌陷。記者張裕珍／攝影
新竹市和平路20巷某建案工地旁道路昨天驚見「天坑」，今天還有另處塌陷。記者張裕珍／攝影

地層下陷 新竹 大直

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