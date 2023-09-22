快訊

屏東高爾夫球具公司廠區疑氣爆 1消防員殉職、仍有多人受困

亞運桌球／鄭怡靜獨拿2點女團仍輸北韓 晉級與否未定案

李昂批不讓博愛座！她分析原因：再次提醒年輕世代「生不逢時」

大直坍塌案重災戶安置社宅 15戶今起陸續搬遷入住

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

大直坍塌案事發迄今逾2周，北市府安置傾斜且下陷民宅25戶至社宅，家具、家電配置已安裝完成，都發局經協助重災戶看房等作業，15戶今起陸續點交入住南港區基河三期中繼住宅、捷運台北橋站聯開宅，其餘住戶則自行選擇安置方式。

都發局表示，大直街94巷1弄 1、3、5、7、9號傾斜民宅共25戶，經預約登記參觀基河三期中繼住宅及台北橋聯開宅，已於9月15日、16日看屋，並安排有意願承租者於20日在香樹花園酒店簽約公證，12戶選擇基河三期中繼宅、3戶選擇台北橋聯開宅，目前已將家具、家電配置安裝完成。

都發局補充，安置房舍配置有餐桌椅、床架、床墊等基本家具，以及電視、冷氣、洗衣機等常用家電，同時完成室內清潔。另外，水、電、瓦斯等民生基本需求也恢復接通，協助住戶儘速安定生活。

都發局提醒，25戶其餘住戶如仍有意承租基河三期中繼宅、台北橋聯開宅，9月28日下午5點前，可電洽02-27772186分機2746找李小姐。

南港區基河三期中繼住宅、捷運台北橋站聯開宅均配置餐桌椅、床架、床墊等基本家具，以及電視、冷氣、洗衣機等常用家電。圖／北市都發局提供
南港區基河三期中繼住宅、捷運台北橋站聯開宅均配置餐桌椅、床架、床墊等基本家具，以及電視、冷氣、洗衣機等常用家電。圖／北市都發局提供
北市府安置大直坍塌案重災戶至社宅，15戶今起陸續點交入住。圖／北市都發局提供
北市府安置大直坍塌案重災戶至社宅，15戶今起陸續點交入住。圖／北市都發局提供
北市府安置大直坍塌案重災戶至社宅，15戶今起陸續點交入住。圖／北市都發局提供
北市府安置大直坍塌案重災戶至社宅，15戶今起陸續點交入住。圖／北市都發局提供
南港區基河三期中繼住宅、捷運台北橋站聯開宅均配置餐桌椅、床架、床墊等基本家具，以及電視、冷氣、洗衣機等常用家電。圖／北市都發局提供
南港區基河三期中繼住宅、捷運台北橋站聯開宅均配置餐桌椅、床架、床墊等基本家具，以及電視、冷氣、洗衣機等常用家電。圖／北市都發局提供

大直 社宅 基泰建設 北市

延伸閱讀

安置大直撤離戶僅到下周一挨批 北市：延長住宿至10月11日

大直案廉政署出手了！首度搜索基泰建設 這些人都被約談

大直撤離戶安置期限只到25日 議員批蔣萬安背棄承諾

大直倒塌戶25日開拆 蔣萬安：對周遭住戶影響降到最低

相關新聞

屏東科技廠藥劑洩漏爆炸！濃煙竄燒天際 出動大批人車支援、傷亡不明

屏東縣科技產業園區內一間科技工廠今天傍晚近5時許傳出化學藥劑洩漏爆炸意外，滾滾濃煙向天際竄燒，遠處即可見，由於目前傷亡不...

屏東工廠化學藥劑外洩！居民驚聞爆炸冒濃煙 傳有消防員受傷

屏東縣科技產業園區內一間科技工廠下午5點左右化學藥劑洩漏冒出白煙，附近民眾見狀通報，屏東縣消防局獲報，出動屏二、屏東、麟...

又有天坑！台南安平路面塌陷深1.5米大窟窿 緊急圍起封鎖線

台南安平區育平路與府平路口，今天下午3時許傳路面坍陷，出現寬約1米、深約1.5米大窟窿，所幸未波及路過人車。市警四分局獲...

大直坍塌案重災戶安置社宅 15戶今起陸續搬遷入住

大直坍塌案事發迄今逾2周，北市府安置傾斜且下陷民宅25戶至社宅，家具、家電配置已安裝完成，都發局經協助重災戶看房等作業，...

新店工地傳工安意外！鐵工失足從3樓半跌落至1樓 緊急送醫急救

新北市新店區一處工地今天下午發生一起工安意外，李姓工人疑似不慎失足從3樓半跌落至一樓，意識清楚，送醫急救中，事發原因現由...

日治時期文物遭竊…台中古物商損失250萬 警方鎖定犯嫌追緝

台中市中區1家古物商，日前有大批清代與日治時期文物遭竊，業者發現後報案，初步估計損失逾新台幣250萬元。警方表示，經調閱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦