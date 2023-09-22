大直坍塌案重災戶安置社宅 15戶今起陸續搬遷入住

大直坍塌案事發迄今逾2周，北市府安置傾斜且下陷民宅25戶至社宅，家具、家電配置已安裝完成，都發局經協助重災戶看房等作業，15戶今起陸續點交入住南港區基河三期中繼住宅、捷運台北橋站聯開宅，其餘住戶則自行選擇安置方式。

都發局表示，大直街94巷1弄 1、3、5、7、9號傾斜民宅共25戶，經預約登記參觀基河三期中繼住宅及台北橋聯開宅，已於9月15日、16日看屋，並安排有意願承租者於20日在香樹花園酒店簽約公證，12戶選擇基河三期中繼宅、3戶選擇台北橋聯開宅，目前已將家具、家電配置安裝完成。

都發局補充，安置房舍配置有餐桌椅、床架、床墊等基本家具，以及電視、冷氣、洗衣機等常用家電，同時完成室內清潔。另外，水、電、瓦斯等民生基本需求也恢復接通，協助住戶儘速安定生活。