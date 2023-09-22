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日治時期文物遭竊…台中古物商損失250萬 警方鎖定犯嫌追緝

中央社／ 台中22日電

台中市中區1家古物商，日前有大批清代與日治時期文物遭竊，業者發現後報案，初步估計損失逾新台幣250萬元。警方表示，經調閱監視器，已鎖定特定犯嫌，將盡速追緝到案。

陳姓業者昨天在臉書（Facebook）發文表示，他放置在倉庫內大批清代、日治時期的收藏文物，在19日晚間7時至20日下午4時之間失竊，呼籲同行不要收購，並已向警方報案。

陳姓業者今天接受媒體聯訪表示，20日下午返回倉庫時，發現有大批收藏的文物遭竊，且歹徒疑似對文物價值了解，專挑價值較高的物品偷竊，初估失竊的物品價值逾新台幣250萬元，懷疑是近日後門維修時，遭歹徒撬開門闖入。

陳姓業者說，遭竊的日治時期徽章、錢幣等，花費10年時間從北到南一點一滴收購，對他來說是無價的，也是一份情感，因為每件收藏都是代表不同的故事。

台中市政府警察局第一分局表示，警方20日接獲41歲陳男報案稱，住處2樓內倉庫有物品失竊，經前往調查，報案人表示屋內擺放多件古物及老酒遭竊。

警方指出，已依規定受理，並立即調閱路口監視器，目前已鎖定特定犯嫌，並派員儘速將涉案人查緝到案。

台中市中區1家古物商，日前有大批清代與日治時期文物遭竊，業者發現後報案，初步估計損失逾新台幣250萬元。情境示意圖。圖／Ingimage
台中市中區1家古物商，日前有大批清代與日治時期文物遭竊，業者發現後報案，初步估計損失逾新台幣250萬元。情境示意圖。圖／Ingimage

文物 日治時期 台中市 偷竊

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