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影／駭人畫面曝光！BMW超車釀禍連撞3車 吉普車翻9圈殘骸四散

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

前天中午，國道3號南下184公里台中龍井路段，一輛吉普車行駛在路肩，後方一輛BMW黑色轎車疑超車不慎，先擦撞中間車道一輛白色轎車，隨後碰撞吉普車，造成吉普車當場失控連翻9圈，車體零件四散一地，畫面駭人。警察調查，BMW林姓駕駛啟動自動輔助駕駛功能，這起事故造成4輛車毀損，所幸2人送醫無礙，駕駛均無酒駕，進一步肇事原因待釐清。

這起車禍事故發生在前天中午12點多，48歲林男承租一輛黑色BMW轎車行駛在內側車道，因開啟自動輔助駕駛功能未注意車前狀態，等到發現危險時向右閃避，卻一連擦撞內、中、外線3部轎車。

造成外線吉普車撞擊外側護欄後翻覆，圈數更高達8、9圈，後方駕駛行車紀錄器拍下，畫面驚人。吉普車上25歲林姓駕駛與25歲廖姓女乘客受傷送醫，幸無大礙。

國道公路警察局第七公路警察大隊調查，該事故4名駕駛酒測值均為零，事故發生後肇事車輛均停留在現場，等待警方到場處理，沒有肇事逃逸情形。

國道警察呼籲，越來越多新車配備先進駕駛輔助系統(ADAS)，現有系統可以輔助駕駛人處理駕駛環境的變化，以減輕駕駛人的負擔，但是駕駛人仍然需要注意行駛環境，隨時視情況控制車輛，並非交由車輛電腦「自動駕駛」。

國道警察指出，即使開啟駕駛輔助系統，行駛中應隨時注意前方動態，雙手仍需緊握方向盤，如發生緊急狀況時，才能採取適當反應。

BMW林姓駕駛(紅色箭頭處)啟動自動輔助駕駛功能，未注意車前狀況，造成2人受傷、共4輛車毀損，駕駛均無酒駕，進一步肇事原因待釐清。記者林佩均／翻攝
BMW林姓駕駛(紅色箭頭處)啟動自動輔助駕駛功能，未注意車前狀況，造成2人受傷、共4輛車毀損，駕駛均無酒駕，進一步肇事原因待釐清。記者林佩均／翻攝
吉普車遭撞擊外側護欄後翻覆，圈數更高達8、9圈，所幸，吉普車上駕駛與乘客受傷送醫後無大礙。記者林佩均／翻攝
吉普車遭撞擊外側護欄後翻覆，圈數更高達8、9圈，所幸，吉普車上駕駛與乘客受傷送醫後無大礙。記者林佩均／翻攝
BMW林姓駕駛啟動自動輔助駕駛功能，未注意車前狀況，造成2人受傷、共4輛車毀損，駕駛均無酒駕，進一步肇事原因待釐清。記者林佩均／翻攝
BMW林姓駕駛啟動自動輔助駕駛功能，未注意車前狀況，造成2人受傷、共4輛車毀損，駕駛均無酒駕，進一步肇事原因待釐清。記者林佩均／翻攝
外線吉普車遭撞擊外側護欄後翻覆，圈數更高達8、9圈，所幸，吉普車上駕駛與乘客受傷送醫後無大礙。記者林佩均／翻攝
外線吉普車遭撞擊外側護欄後翻覆，圈數更高達8、9圈，所幸，吉普車上駕駛與乘客受傷送醫後無大礙。記者林佩均／翻攝

警察 國道 BMW 車禍

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