影／愛情詐騙機房藏身觀光夜市 檢調警聯手逮6嫌…聲押4人獲准

以江姓、王姓男子為首的愛情詐騙集團機房藏身在新北市知名觀光夜市旁，以假交友方式誘騙被害人投資購買幣安交易所網站發行的虛擬貨幣「BNB幣」，新北檢調警三方日前聯手查獲並扣押作案用電腦7台、手機16支等犯罪工具，拘提、逮捕電信詐欺集團成員共6人，經檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見4人獲准。

據了解，詐騙集團主嫌江姓男子（25歲）夥同王姓友人（22歲），自112年5月起，在新北市永和樂華夜市附近鬧區租用住宅大樓套房架設愛情詐騙機房，招攬初入社會年輕男女加入共組詐騙集團並集中於機房管理，由江及王二人指揮詐騙成員盜用網路美女圖片建立虛偽通訊軟體帳號，假冒在美國紐約虛擬貨幣交易所上班的25歲美貌金融女性從業人員，再提供大量Line帳號名單，由詐團成員從中挑選男性隨機聊天，並穿插IG美女圖及罐頭女聲錄音檔取信被害人，營造戀愛氣氛。

與被害人培養出信任關係後，邀請被害人下載「狐狸錢包」購買幣安交易所網站發行虛擬貨幣「BNB幣」，誆稱可以協助轉賣獲利，且業績達標即可來台見面為誘餌，誘使被害人信以為真上當投資，依成員指示將「BNB幣」轉入江男自創並可控制的虛擬貨幣「DEXTBNB」區塊鏈後，江及王二人即指示集團成員封鎖被害人Line帳號並關盤，被害人才驚覺受騙上當。

新北地檢署檢察官周懿君指揮刑事局九大二與除暴特勤隊，及新北市調處、新北市刑大於今年9月12日在永和區永和路二段破獲以江男及王男二人為首的「搞錢要緊」戀愛投資電信詐欺機房，現場扣押作案電腦7台、手機16支等犯罪工具，拘提、逮捕電信詐欺集團成員林男（22歲）、周男（23歲）、蔡男（18歲）、許女（19歲）共6人。

據了解，江男及王男二人成立「別再當窮鬼」網路群組提供教戰手冊教導詐騙技巧，更指導成員一旦遭檢、調、警查獲應如何滅證、串供及卸責，甚至濫用聲請提審阻撓偵辦，為建立企業精神，還自陸劇「插翅難逃」中香港賊王張世豪名句而網購「搞錢要緊」40公分乘80公分超大加厚遊戲滑鼠墊置於桌面，用以「激勵」成員從事愛情詐騙，仍遭專案小組及院、檢識破查獲，格外諷刺。

新北檢方日前複訊後，向法院聲請羈押禁見江男、王男、周男、許女4人獲准，林男及蔡男二人獲交保。