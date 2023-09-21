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微笑單車遭駭…補償方案出爐 4萬受影響會員每人500元騎乘券
全台YouBike系統5月間遭外部網路攻擊，導致騎乘紀錄外流，微笑單車公司今天指出，補償受影響會員每人面額500元YouBike 2.0補償騎乘券，預計共發放4萬餘筆。
微笑單車公司發布新聞資料指出，5月官網遭惡意人士自不明來源取得會員手機號碼及在其他平台慣用密碼，藉此嘗試登入YouBike會員帳號，造成會員騎乘紀錄外流疑慮。
微笑單車指出，基於企業社會責任與道義責任，補償受影響會員每人面額500元的YouBike 2.0補償騎乘券，預計共發放4萬餘筆。
此補償騎乘券適用於全台YouBike 2.0系統全車種，將於22日晚上6時前直接存入會員帳號，同一會員帳號底下綁定卡片，有靠卡與掃碼的借車方式，皆可折抵使用，使用效期至民國114年底。
微笑單車公司表示，在有效日期前，會員每次騎乘需自付款項時，系統將自動進行折抵，直至騎乘券餘額為零元。會員只要下載YouBike 2.0官方App，登入會員後，可於會員功能的騎乘券管理，查看騎乘券資訊包括有效期及餘額。
另外，此項補償方案僅在官網公告，不會主動致電通知會員，不需會員作任何匯款與轉帳動作進行確認，使用說明依官網公告為主。
微笑單車公司表示，為提升系統防禦能力，已完成多項資安防禦機制，包括增加密碼複雜度、登入次數加嚴、機器人防護驗證機制、變更騎乘紀錄查詢方式等，會持續強化網路資安。
微笑單車公司指出，提醒會員應定期檢視更新密碼，不同平台切勿使用相同密碼；若接獲不明來電、電子郵件或簡訊，要求匯款或轉帳，不要開啟或點擊網址連結，或配合前往操作銀行帳戶、ATM、手機按鍵等，防範被騙。
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