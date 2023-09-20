見命危2人跌倒被蜂圍繞…他想引蜂群離開 卻引到自己身上遭螫
新北市瑞芳山區今有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，王姓男子獲救後說，他看到傷勢最嚴重的胡男、焦男摔倒，蜂群圍繞他們，想要引走蜂群救他們，「結果引到我自己身上來」。
主要來自雙北的20名喜愛登山人士，今天上午9點半相約在瑞芳會合，10點左右上山，預計下午2點下山。一行人近午從坑子內山走向往萬壽山區時，疑遭土蜂攻擊。
面對蜂群出現，眾人爭相逃離，過程中有7男4女共11人被螫傷。其中3男4女症狀較輕微，與未受傷的9人先行下山。搜救人員途中與他們會合後，帶領眾人從平溪公路下山送醫。
同為60多歲的許姓、王姓、胡姓和焦男子傷勢較為嚴重，其中焦男跌落約5公尺深的山谷，4人留在山區等待救援。消防人員在下午1點半左右找到他們，並將焦男救回步道。
許姓、王姓男子還可行走，由消防人員陪同下山，走到瑞慈宮登山口由救護車送醫。胡姓、焦姓男子原本意識清楚，但消防人員以捲式擔架搬運下山途中惡化，無呼吸心跳，下午5點半右抵達瑞慈宮，胡男送往瑞芳礦工醫院急救，焦男送往基隆八堵的台灣礦工醫院急救。
王男說，蜂群是一整群飛出來，大家發現時已來不及逃離。眾人在奔逃過程中，他看到胡男和焦男跌倒在地，蜂群在他們身旁圍繞，他想要引走蜂群救那兩人，結果引到我自己身上來，身體多處被螫傷。胡男和焦男好像都有慢性病，可能抵抗力沒有那麼好，才會那麼嚴重。
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