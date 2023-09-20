見命危2人跌倒被蜂圍繞…他想引蜂群離開 卻引到自己身上遭螫

新北市瑞芳山區今有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，王姓男子獲救後說，他看到傷勢最嚴重的胡男、焦男摔倒，蜂群圍繞他們，想要引走蜂群救他們，「結果引到我自己身上來」。

主要來自雙北的20名喜愛登山人士，今天上午9點半相約在瑞芳會合，10點左右上山，預計下午2點下山。一行人近午從坑子內山走向往萬壽山區時，疑遭土蜂攻擊。

面對蜂群出現，眾人爭相逃離，過程中有7男4女共11人被螫傷。其中3男4女症狀較輕微，與未受傷的9人先行下山。搜救人員途中與他們會合後，帶領眾人從平溪公路下山送醫。

同為60多歲的許姓、王姓、胡姓和焦男子傷勢較為嚴重，其中焦男跌落約5公尺深的山谷，4人留在山區等待救援。消防人員在下午1點半左右找到他們，並將焦男救回步道。

許姓、王姓男子還可行走，由消防人員陪同下山，走到瑞慈宮登山口由救護車送醫。胡姓、焦姓男子原本意識清楚，但消防人員以捲式擔架搬運下山途中惡化，無呼吸心跳，下午5點半右抵達瑞慈宮，胡男送往瑞芳礦工醫院急救，焦男送往基隆八堵的台灣礦工醫院急救。