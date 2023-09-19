2賊闖萬華木材行數十次行竊被逮 屋主才驚覺宅內有大量值錢檜木

邱姓男子和陳姓男子是竊嫌，挑上北市萬華區一間老舊木材行，趁夜黑無人之際偷走屋內動輒破3公尺長、破百公斤的檜木，由於該間木材行無人居住，淪為倉庫，2人屢試不爽得手數十次。警方日前持拘票、搜索票逮人，2人坦承犯行但交代不清贓物流向，被依竊盜罪嫌移送法辦。檢方訊後各以10萬和18萬元交保。

據了解，該間木材行位於萬華內江街，是日治時期就存在的木材行，停業逾40年荒廢至今，後代子孫也搬離，該處長年無人居住，大門深鎖，但屋內仍存有不少檜木。

警方調查，邱男（33歲）和陳男（35歲）是朋友關係，偷竊維生，得知該間老舊木材行存放大量值錢檜木，由於建築物老舊，破壞木門鎖頭隨意闖入行竊，從6月中陸續偷走屋內近30條檜木，均用租來的小貨車載運，一得手就連夜南下載到中南路銷贓，每次都挑深夜無人之際下手，行竊數十次。

萬華警方上月29日凌晨3點多接獲民眾報案「有人在偷東西」，趕抵時邱男和陳男「偷到一半」，見巡邏車拔腿就跑，留下貨車和車後斗兩條超過3公尺長檜木，警方到場沒見到小偷，把現場的小貨車和檜木先行保管，另在車內找到陳男忘記帶走的手機。

警方事後聯絡屋主，屋主不知道老宅被偷竊，還大驚「不知道裡面有這麼多檜木」；經數日蒐證，警方9月12日、13日持搜索票、拘票分兩波行動逮人。

2人警詢時對犯行避重就輕，不肯交代贓物流向，供稱「全都賣到中南部了」，警方積極釐清贓款流向，粗估不法金額破百萬元，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。檢方複訊後邱男10萬元交保、陳男18萬元交保。