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五楊高架超車不成！駕駛氣到高速狂追15公里 趁2車靠近再丟檳榔渣

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新北市25歲陳姓男子今年3月間午後，駕著租任小貨車沿著國道1號高速公路由南往北行駛，行經五楊高架中壢路段時，想超前方劉姓男子的車不成，陳男心生不滿，竟一路高速追逐15公里，趁2車並行時，將盛裝檳榔渣杯子朝行駛在內側的劉男丟擲，差點造成事故，桃園地檢署偵結，依公共危險罪將陳男提起公訴。

起訴指出，家住新北市八里區的陳姓男子，今年3月9日下午1點30分駕著出租貨車欲北返，行經國道1號高架北向58.2公里處，因為超車不成，心生不滿，竟在中壢路段壅塞之處，高速駕駛貨車，一路追逐劉的轎車，直到高架北向43公里桃園路段，他趁行駛外側、2車並行時，將裝滿檳榔渣的杯子朝劉男的擋風玻璃丟去，導致劉及鄰近車道行駛的車輛有閃避不及發生碰撞的危險，劉男因此對陳提告公共危險及毀損罪。

檢方偵查時，陳男坦承犯行，同時有國道公路警察局提供高速公路CCTV的影像光碟，證明陳男自高架北向58.2公里處，一路追逐劉男，直到高架北向43公里處，國道警方也檢附劉男遭潑灑檳榔渣的採證照佐證。

檢方認為，陳男駕車高速追逐劉，在高速行駛下潑灑對方檳榔渣的行為，客觀上均有極大可能使劉男為避免追趕，或閃躲檳榔渣而發生前後車輛碰撞的情況，容易波及道路上其他用路人，顯生交通往來的危險，因此依妨害公眾往來安全罪嫌起訴，至於毀損部分，車輛右側固然沾有檳榔渣，但車輛功能並未喪失且殘留汙垢清潔後可恢復原狀，與刑法毀損構成要件有別。

新北陳姓男子因超車不成，竟在五楊高架上狂飆，由中壢高速追至桃園路段，趁2車併行時丟出檳榔渣杯子，差點釀交通事故，桃園地檢署偵結，依妨害公眾往來安全罪嫌將陳男起訴。記者陳恩惠／攝影
新北陳姓男子因超車不成，竟在五楊高架上狂飆，由中壢高速追至桃園路段，趁2車併行時丟出檳榔渣杯子，差點釀交通事故，桃園地檢署偵結，依妨害公眾往來安全罪嫌將陳男起訴。記者陳恩惠／攝影

國道 高速公路 五楊高架 交通違規

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