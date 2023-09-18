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不滿違停！北市男「走」上車頂踩破擋風玻璃 駕駛傻了報警

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

何姓男子日前走路行經北市大安區延吉街，不滿一輛馬自達轎車違規臨停人行道上，怒氣大發一腳踩上引擎蓋、一路走到車頂，甚至大力踩碎汽車前擋風玻璃。汽車駕駛邱姓男子當時在車內全看傻了，下車理論，雙方吵得不可開交，警方到場，邱男提告毀損罪，何男也提告過失傷害罪，至於車輛違停部分，警方發現該車牌逾檢註銷當場拖吊，並開罰5400元。

大安警方13日中午11點46分獲報，延吉街有行人踩碎汽車擋風玻璃趕抵，灰色馬自達轎車駕駛邱男（26歲）稱把車輛臨停路邊，在車內等待女友人上車，突然被何男（35歲）踩上汽車引擎蓋，還沒搞清楚狀況，前擋風玻璃更被他踩碎，然後他一路走上車頂再跳回至地面，立刻下車攔人爭論。

邱男向警方控訴轎車被對方毀損，而何男則是據理力爭，認為汽車憑什麼違停人行道，無路可走當然走上去，強調「因為你違規停車才逼我要踩過去」，也控訴從車上跳下來時腳受傷，提告過失傷害罪。雙方在現場吵的不可開交，警方拉開制止，由於2人均提出刑事告訴，便帶回派出所偵詢雙雙函送法辦。

警方表示，同時接獲何男檢舉該輛汽車違停人行道，當下查詢車牌狀況發現車牌因逾檢註銷，屬違規上路，立刻拔車牌扣繳，並聯絡拖吊業者拖吊保管，事後依道交條例開罰5400元罰鍰。

北市大安區日前發生超誇張「捍衛路權」事件，何姓男子不滿轎車違停人行道，直接走上轎車引擎蓋後跳下車，甚至大力踩碎汽車前擋風玻璃，警方獲報到場，除了將2人函送法辦，也發現轎車車牌逾檢註銷，拔牌後拖吊並開罰。記者翁至成／翻攝
北市大安區日前發生超誇張「捍衛路權」事件，何姓男子不滿轎車違停人行道，直接走上轎車引擎蓋後跳下車，甚至大力踩碎汽車前擋風玻璃，警方獲報到場，除了將2人函送法辦，也發現轎車車牌逾檢註銷，拔牌後拖吊並開罰。記者翁至成／翻攝
北市大安區日前發生超誇張「捍衛路權」事件，何姓男子不滿轎車違停人行道，直接走上轎車引擎蓋後跳下車，甚至大力踩碎汽車前擋風玻璃，警方獲報到場，除了將2人函送法辦，也發現轎車車牌逾檢註銷，拔牌後拖吊並開罰。記者翁至成／翻攝
北市大安區日前發生超誇張「捍衛路權」事件，何姓男子不滿轎車違停人行道，直接走上轎車引擎蓋後跳下車，甚至大力踩碎汽車前擋風玻璃，警方獲報到場，除了將2人函送法辦，也發現轎車車牌逾檢註銷，拔牌後拖吊並開罰。記者翁至成／翻攝
北市大安區日前發生超誇張「捍衛路權」事件，何姓男子不滿轎車違停人行道，直接走上轎車引擎蓋後跳下車，甚至大力踩碎汽車前擋風玻璃，警方獲報到場，除了將2人函送法辦，也發現轎車車牌逾檢註銷，拔牌後拖吊並開罰。記者翁至成／翻攝
北市大安區日前發生超誇張「捍衛路權」事件，何姓男子不滿轎車違停人行道，直接走上轎車引擎蓋後跳下車，甚至大力踩碎汽車前擋風玻璃，警方獲報到場，除了將2人函送法辦，也發現轎車車牌逾檢註銷，拔牌後拖吊並開罰。記者翁至成／翻攝

人行道 違停

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