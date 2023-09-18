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老婦人墜落基隆港 海軍士官長見義勇為 及時下水救人
吳姓老婦人今天上午在基隆市海洋廣場墜落基隆港水域，海軍131艦隊休假中的士官長季克蛟發現後，跳入港中救人，再由消防人員接運上岸後送醫。老婦人落水原因由警方調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心O今天上午10時38分接獲報案，海洋廣場有人掉落基隆港，出動5車11名人前往救援。消防人員到場時，看到40多歲季克蛟已在水中，托著70多歲吳姓老婦人，保護她不要沉入水中。兩名消防員下水協助救援時，老姓老婦人仍有呼吸脈膊，從掛梯將她救上岸送醫治療。
據了解，吳姓老婦人上午向朋友訴苦，朋友擔心她出意外，今天上午7點多報案。警方接獲報案找到她，老婦人向員警表示不會真的尋短，但10點半多被人發現她墜落基隆港。
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