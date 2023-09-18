快訊

陳吉仲傳辭變宮鬥大戲？游淑慧：水很深 恐有難想像的「大魚」

搖滾天王伍佰也是書迷！漢學巨擘史景遷的中國縱橫

不只郭賴配！中選會公布總統連署人參加名單 包括郭台銘共10組人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老婦人墜落基隆港 海軍士官長見義勇為 及時下水救人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

吳姓老婦人今天上午在基隆市海洋廣場墜落基隆港，海軍131艦隊士官長季克蛟（右）及時跳入港中救人，再由消防人員救上岸送醫。記者邱瑞杰／攝影
吳姓老婦人今天上午在基隆市海洋廣場墜落基隆港，海軍131艦隊士官長季克蛟（右）及時跳入港中救人，再由消防人員救上岸送醫。記者邱瑞杰／攝影
吳姓老婦人今天上午在基隆市海洋廣場墜落基隆港水域，海軍131艦隊休假中的士官長季克蛟發現後，跳入港中救人，再由消防人員接運上岸後送醫。老婦人落水原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心O今天上午10時38分接獲報案，海洋廣場有人掉落基隆港，出動5車11名人前往救援。消防人員到場時，看到40多歲季克蛟已在水中，托著70多歲吳姓老婦人，保護她不要沉入水中。兩名消防員下水協助救援時，老姓老婦人仍有呼吸脈膊，從掛梯將她救上岸送醫治療。

據了解，吳姓老婦人上午向朋友訴苦，朋友擔心她出意外，今天上午7點多報案。警方接獲報案找到她，老婦人向員警表示不會真的尋短，但10點半多被人發現她墜落基隆港。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

基隆港 老婦 生命線

延伸閱讀

影／車禍影片曝光！海軍女士官突暴衝 高中籃球校隊隊員命喪輪下

開水聯盟下水訴求「開放沙崙」海巡、警察沒阻攔或開單

影／ SUP玩家抗議峨眉湖遭封禁 寧被開罰也要下水表達訴求

相關新聞

不滿違停！北市男「走」上車頂踩破擋風玻璃 駕駛傻了報警

何姓男子日前走路行經北市大安區延吉街，不滿一輛馬自達轎車違規臨停人行道上，怒氣大發一腳踩上引擎蓋、一路走到車頂，甚至大力...

黑幫式行刑 寵物店店員被斷手臂昏迷至今 二惡煞預謀行凶

彰化縣員林市一家寵物店今年6月發生駭人砍人事件，24歲林姓店員疑與人有糾紛，對方竟找來張男與陳男到寵物店假裝要購物，以林...

火化場技工揮鏟打人 高市殯葬處：沒有「插爐」是誤會

高雄市殯葬管理處火化場9月15日上午發生打人事件，網友上網影片到社群「社會事新聞影音」，一名技工拿著工作鏟打了另一名工作...

更換抽水馬達不慎觸電 新北工人無生命跡象送醫搶救

新北市新店區1處社區驚傳觸電意外！1名50多歲工人今天上午11時許，至新店區中正路1處大型社區更換地下室蓄水池的抽水馬達...

國道一號2車追撞 駕駛人下車背對車流拍照太危險

國道一號圓山路段今天上午有2車發生事故，民眾從即時影像看見2名駕駛人未撤到路肩、留在現場拍照，質疑這樣太危險。但警方表示...

參觀世客博車騎到沒油…祖孫3人困郊外 暖警救援助返家

桃園市八德區一名7旬阿嬤昨騎車帶著2名孫女到世界客家博覽會參觀，沒想到回程時卻騎到機車沒油，附近又找不到人求助，大熱天在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦