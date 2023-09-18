北市男子爬平溪步道竟遭隊友放生迷路 妻傍晚報警入夜獲救

台北市陳姓老翁昨天到新北市平溪山區登山時脫隊迷路，消防人員昨晚上山找到他，有輕微脫水，帶下山後脫險。記者邱瑞杰／翻攝 台北市陳姓老翁和人組團登山，在新北市平溪區滴水觀音步道脫隊後迷路。她的太太昨天傍晚打電話無法接通報案。消防人員昨晚上山，找到陳姓男子時，發現他有輕微脫水，給予運動飲品補充水分與糖分後，帶他下山脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚6點47分接到陳妻報案，指她年過七十歲的丈夫去爬山，最後告知從中寮尖下來，要往滴水觀音方向前進，後來電話就無法接通，擔心發生危險。

消防局出動汐止中隊和平溪、石碇分隊，共5車、11警消、8義消前往救援。研判可能位置後，搜救人員晚間7點45分從滴水觀音廟登山口上山，1小時後找到人。陳男被尋獲時意識清醒，身體虛弱，並有輕微脫水。喝了救護人員提供的運動飲品後，表示休息一下，可慢慢走下山。消防人員在晚間10點左右，將陳男帶回觀音廟登山口，不需就醫。