台南防災時尚化 攜手百貨公司成立防災物資專櫃

時值9月，也是因應921地震訂立的防災月，台南市消防局第七大隊東門分隊鑑於防災必須超前部署，昨天攜手轄內時尚百貨公司-遠東百貨成功店設立防災物資專櫃，以新穎時尚的專櫃方式行銷防災物資。

當初921的震撼迄今仍讓台灣人民隱隱作痛，災害的可怕是不可言語。因此，災害防範只有落實全民一同抗災，超前部署於災前，才能降低災害損壞與傷亡。

由於防災物資的選購地點已越來越普及，從賣場至精品百貨都可購買。防災物資專櫃陳列各式各樣的品項，有食物、手電筒、頭盔、膠鞋、飲用水....等，可供災害應變時使用，確保自身安全及避難時、民生物資的供給。防災專櫃除提供民眾物資整備之外，東門分隊本於防災專業，於專櫃分享物資整備及災害應變技巧，讓現場民眾收穫滿滿。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，防災不分你我他，唯有全民防災，才能將災害傷亡降至最低;災前的超前部署，災時正確的應變措施，民眾生命安全才有保障。