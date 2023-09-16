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國道1號內湖段4車追撞 1車遭壓成廢鐵夫妻倆傷重不治

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

國道1號北向17公里處中午時分發生4車追撞事故，其中1輛汽車遭聯結車擠壓成廢鐵，車上1對夫婦脫困時已無呼吸心跳，送醫搶救後，於下午2時許傷重不治，警方持續調查事發過程及肇事原因。

台北市消防局表示，今午12時12分獲報，國道1號北上17.3公里處發生事故，派員到場發現現場是1輛聯結車及3輛汽車車禍，造成其中1輛汽車2名乘客受困車內，警消在12時58分協助2人脫困。

警消指出，受困傷者1男1女脫困時無呼吸心跳，分送內湖三總、台北馬偕醫院搶救，另輛汽車也有1男1女受傷，意識清醒，頭部、肢體外傷，皆送內湖三總救治。

警方表示，除2人受輕傷外，2名昏迷傷者是66歲陳姓男子、65歲王姓女子，2人是夫妻，送醫搶救後於下午2時許傷重不治；現場肇事車輛於下午1時51分排除，但因中央分隔島燈桿遭撞傾斜，目前封閉南北雙向內側車道，僅外側車道可通行。

國道1號北向17公里處中午時分發生4車追撞事故，其中1輛汽車遭聯結車擠壓成廢鐵，車上1對夫婦脫困時已無呼吸心跳，送醫搶救後，於下午2時許傷重不治，警方持續調查事發過程及肇事原因。記者李隆揆／翻攝
國道1號北向17公里處中午時分發生4車追撞事故，其中1輛汽車遭聯結車擠壓成廢鐵，車上1對夫婦脫困時已無呼吸心跳，送醫搶救後，於下午2時許傷重不治，警方持續調查事發過程及肇事原因。記者李隆揆／翻攝
國道1號北向17公里處中午時分發生4車追撞事故，其中1輛汽車遭聯結車擠壓成廢鐵，車上1對夫婦脫困時已無呼吸心跳，送醫搶救後，於下午2時許傷重不治，警方持續調查事發過程及肇事原因。記者李隆揆／翻攝
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車道 國道 車禍

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