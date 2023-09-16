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夫妻兩人一狗以車為家 涉嫌沿海偷光電場電纜線遭警包抄圍捕

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市沿海地區光電場多，電纜線引發竊賊覬覦，將軍區一處案場上個月電纜線遭竊，損失逾20萬元，學甲警方循線調查，發現一對蕭姓夫妻檔涉有重嫌，派員埋伏攔查，並在廂型車上起出各式工具、剝線器、電纜線一批，兩人以車為家，還養著一隻紅貴賓犬，車上更是髒亂不堪，宛如雜物間，氣味令人作嘔，警方懷疑這對夫妻檔還涉及其他光電場竊案，訊後依竊盜罪嫌送辦，蕭男也聲押獲准。

據了解，36歲蕭姓男子與49歲林姓女子是夫妻，雖設籍在玉井區卻四處為家，開著一輛遭註銷車牌的廂型車趴趴走，學甲警方在將軍區光電案場失竊後，調閱相關監視器後發現，蕭姓夫妻沒住在山區，卻是在沿海地區流竄，出現在光電案場周邊的時間也與失竊時間吻合，相當可疑，立刻派員追緝，但兩人大部分以車為家，偶爾投訴汽車旅館，增加查緝難度。

警方14日掌握兩人行蹤，派員到其經常出沒路段埋伏，發現蕭男車輛出現於佳里區，立刻上前攔查，過程中蕭嫌拒絕停車，還數度繞過警車逃逸，差點發生車禍，最後警力前後包抄，將兩人帶回警局偵辦。

蕭姓夫妻車上堆滿全部家當，還養著一隻紅貴賓犬，蕭男的妻子不抱著牠就一直狂吠，員警看到車上狀況全傻眼，自嘲是在清垃圾，但還是翻出油壓剪等作案工具及不明來源的電纜線，蕭男相當不配合，還說電纜線是從廢棄工寮、工地撿來的，她的林姓妻子則說自己身體不好，都在車上陪狗玩跟睡覺，不知道先生下車後都在做啥。

警方根據線材上的品牌、批號，請來光電業者及施工包商指認，可確定是光電場所用纜線，且蕭男疑似還涉及其他案場竊案，警方訊後依竊盜罪嫌送辦，蕭男遭到羈押獲准，其妻則請回並限制住居。

警方在蕭姓夫妻車上找到油壓剪等工具及電纜線，但車上堆滿雜物，宛如垃圾車，令人作嘔。照／民眾提供
警方在蕭姓夫妻車上找到油壓剪等工具及電纜線，但車上堆滿雜物，宛如垃圾車，令人作嘔。照／民眾提供
蕭姓夫妻以車為家，還養著一隻紅貴賓犬，疑似行竊多處台南沿海光電案場電纜線。照／民眾提供
蕭姓夫妻以車為家，還養著一隻紅貴賓犬，疑似行竊多處台南沿海光電案場電纜線。照／民眾提供
警方在蕭姓夫妻車上找到油壓剪等工具及電纜線，但兩人供稱是在廢棄工寮、工地撿到的。照／民眾提供
警方在蕭姓夫妻車上找到油壓剪等工具及電纜線，但兩人供稱是在廢棄工寮、工地撿到的。照／民眾提供

電纜 偷竊 台南

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