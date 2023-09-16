70歲老翁肚餓偷土地公的蛋糕 等來警方拿拘票上門

新北市70歲廖姓男子，上個月前往台北市文山區一家土地福德宮廟，因肚子餓拿走供桌蛋糕食用，遭廟方報警，轄區警方約談對方屢次未到，只好向台北地檢署聲請拘票上門逮人。

台北市指南派出所日前獲報，轄內指南路二段土地公廟供桌上的蛋糕被偷，警員徐駿霖、鄭宇倫調閱監視器比對，發現是住在新店、無業的廖姓男子行竊。

警方調查，福德宮日前發生供品遭竊，廟公接到香客反映，供桌上的海綿蛋糕與起酥蛋糕，祭拜後不翼而飛，廟方向轄區警方報案。

警方發現行竊男子徒步到土地公廟，佯裝香客趁四下無人，迅速拿走供桌上的供品，放入自行準備的塑膠袋內，佯裝膜拜觀察無人後離開。