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70歲老翁肚餓偷土地公的蛋糕 等來警方拿拘票上門
新北市70歲廖姓男子，上個月前往台北市文山區一家土地福德宮廟，因肚子餓拿走供桌蛋糕食用，遭廟方報警，轄區警方約談對方屢次未到，只好向台北地檢署聲請拘票上門逮人。
台北市指南派出所日前獲報，轄內指南路二段土地公廟供桌上的蛋糕被偷，警員徐駿霖、鄭宇倫調閱監視器比對，發現是住在新店、無業的廖姓男子行竊。
警方調查，福德宮日前發生供品遭竊，廟公接到香客反映，供桌上的海綿蛋糕與起酥蛋糕，祭拜後不翼而飛，廟方向轄區警方報案。
警方發現行竊男子徒步到土地公廟，佯裝香客趁四下無人，迅速拿走供桌上的供品，放入自行準備的塑膠袋內，佯裝膜拜觀察無人後離開。
警方多次傳訊廖嫌，對方都未到案，只好向地檢署聲請拘票上門逮人，廖姓男子見警方出示拘票後，知道難逃法網，表示因肚餓難耐，才臨時起意順手拿取供品食用，全案依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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