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影／台中7旬翁自家縱火喊「找記者來」 8警消救援反被猛潑鹽酸送醫
台中市東區復興路76歲曾姓老翁今上午情緒不穩、揚言輕生，警消獲報趕赴現場救援時，曾竟朝警察、消防員猛潑鹽酸，又反鎖屋內引燃廚房，警方破門搶救卻造成5名員警、3名消防人員燙傷，所幸送醫後都沒有生命危險，警消也合力將曾翁壓制強制就醫，後續將依公共危險等罪嫌送辦。
台中市消防局指出，今天上午9點36分獲報東區復興路五段1棟透天厝有民眾企圖輕生，派遣第七大隊、中區分隊到場，一共出動6車、17名消防員搶救，現場也使用中型氣墊避免民眾墜落。
消防說，因接近曾姓男子時對方情緒激動，一度拿家庭用的鹽酸朝消防、警察噴灑，釀3名消防員、5名警員受傷，一共8人都出現身體不適、灼熱及刺痛等，全數送往中國醫樂大學附設醫院救治，所幸均無大礙，已經全數出院返回待命。
台中第3分局調查，曾翁今一早情緒不穩，先是朝屋外丟出雜物，又攀爬窗戶揚言輕生，他住外縣市的女兒得知報警求助，警消獲報趕到現場關懷，未料曾男仍情緒激動，手上拿個2瓶鹽酸不斷揚言「找新聞記者來」、「滾出去」，隨後就朝身邊的警消亂潑灑。
曾翁隨後又將自己反鎖屋內並在廚房引發火勢，警消擔心災情擴大影響公眾安全，立刻破門進入壓制、滅火，一破門屋內煙霧瀰漫，警消也被濃煙嗆的不斷咳嗽。
過程中5名員警、3名消防員遭鹽酸侵蝕皮膚灼傷，還有一人臉部、右眼也被噴到，所幸送醫都沒有大礙，警消也合力將曾男強制送醫，並待其出院後朝公共危險、妨害公務等罪嫌送辦。
警方指出，所幸現場受傷5名員警、3名消防隊員送醫後均無大礙，第3分局長吳銘淵也指派督察組組長李嘉峰到派出所送上慰問金。
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