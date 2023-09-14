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高雄工程師遇正妹暈船面交30萬 警扮「富胖達」逮2少年車手

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄一名陳姓電子工程師遇正妹大頭貼暈船，被拉攏進投資群組後，陸續砸下165萬元，後想出金拿錢，對方誆騙得再交30萬，陳覺得可疑報警，少年隊警方假扮超商店員和Foodpanda外送員，當場逮獲取款的2名未成年車手，2少年為賺5000元佣金犯案遭收容。

高市警局少年隊警方於暑假執行青春專案，接獲一名陳姓科技電子工程師（30歲）報案，陳男指稱5月間接獲一名不明女子手機簡訊，女方佯稱是「遠航資本股份有限公司」，可提供飆股訊息及委託操作資金，有高獲利機會。

因女大頭貼是名長髮大眼正妹，陳男心儀下女方長相，不疑有他，遂經由LINE連結加入詐騙集團所創設的APP投資交易軟體，在對方遊說下，持續加碼投入資金，前後匯款6、7次，並面交2次，共計投資165萬。

陳男告知警方，後想要獲利出場時，對方又聲稱須先繳交獲利20%，約台幣52萬，他聲稱手邊已無錢，只有30萬元，7月間和對方相約在楠梓區一家超商面交，陳男深覺被詐騙，面交前報案。

少年隊警方追查後，為計逮取款車手，假扮超商店員和「富胖達」外送員，在超商內守候，當時車手遲到未現身，假扮超商店員的警方唯恐身分遭識破，還假裝在店內陳列架補貨、整理商品。

1小時後，警方見15歲陳姓少年走進超商取款，出面將陳圍捕，隨後帶陳男至三民區另一家超商逮捕接應轉手的16歲黃姓少年。

據了解，陳姓少年國中畢業正升高中，利用暑假打工被騙當車手，黃姓少年高職輟學中，兩人加入車手成功取款一次可獲得5000元報酬，警詢後依詐欺罪嫌移送少年法院，被法院裁定收容。

高雄工程師遇正妹暈船面交30萬，少年隊警方扮超商店員和「富胖達」外送員，在超商逮獲少年車手。記者石秀華／翻攝
高雄工程師遇正妹暈船面交30萬，少年隊警方扮超商店員和「富胖達」外送員，在超商逮獲少年車手。記者石秀華／翻攝
高雄工程師遇正妹暈船面交30萬，少年隊警方扮超商店員和「富胖達」外送員，在超商逮獲少年車手。記者石秀華／翻攝
高雄工程師遇正妹暈船面交30萬，少年隊警方扮超商店員和「富胖達」外送員，在超商逮獲少年車手。記者石秀華／翻攝
高雄工程師遇正妹暈船面交30萬，少年隊警方扮超商店員和「富胖達」外送員，在超商逮獲少年車手。記者石秀華／翻攝
高雄工程師遇正妹暈船面交30萬，少年隊警方扮超商店員和「富胖達」外送員，在超商逮獲少年車手。記者石秀華／翻攝
高雄工程師遇正妹暈船面交30萬，少年隊警方扮超商店員和「富胖達」外送員，在超商逮獲少年車手。記者石秀華／翻攝
高雄工程師遇正妹暈船面交30萬，少年隊警方扮超商店員和「富胖達」外送員，在超商逮獲少年車手。記者石秀華／翻攝

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