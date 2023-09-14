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影／疑誤認喝酒衝突對象 高雄9人持棍攔車狠砸轎車波及女騎士

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

呂姓男子今晨夥同8名友人，分持棍棒在高雄苓雅區一處路口圍堵停等紅燈的2轎車，過程中造成一名女機車騎士摔倒受傷，呂等人持棍下車朝李姓男子的奧迪轎車猛砸，另一車見苗頭不對火速逃離，警方隨後先逮捕滋事的呂等6人，呂聲稱2周前和李等人喝酒時曾起衝突，但李卻指不認識對方，疑認錯人、砸錯車，警方正釐清事發經過。

警方指出，李姓男子今天凌晨近1時許，和友人分別駕車欲前往小港區找友人，行經苓雅區四維一路和福德三路口停等紅燈時，突然遭兩輛轎車圍堵，一名羅姓女騎士騎機車在旁遭波及，摔倒受傷，幸無大礙。

兩車下來4人，另有在路旁的5人，約9人分持棍棒不分青紅皂白朝李男奧迪座車猛砸，李男友人另一轎車見苗頭不對，火速駕車駛離現場。

數名男子將李男奧迪車的擋風玻璃和車窗砸毀，迅速逃離現場，留下錯愕的李男及車上2名友人，砸車滋事的男子當街持棍攔車、砸車，還波及無辜的女騎士，行徑十分囂張。

警方獲報趕抵，以車追人，在天亮後陸續逮獲當時駕車的呂姓男子（28歲）和古姓男子（24歲），以及參與砸車和在旁觀看的潘姓（21歲）、劉姓（31歲）、陳姓（22歲）及王姓（30歲）男子等4人。

呂男聲稱2周前曾和對方在市區喝酒時起言語和肢體衝突，因懷恨在心，夥同友人砸車，但被害的李男卻聲稱不認識對方，疑找錯對象、砸錯車，警方正循線追緝其餘涉案者，並釐清砸車背後真正原因。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

呂姓男子今晨夥同8名男子，分持棍棒在苓雅區一處路口圍堵停等紅燈的2輛轎車，砸毀其中一輛轎車，警方獲報趕抵現場，滋事者已鳥獸散。記者石秀華／翻攝
呂姓男子今晨夥同8名男子，分持棍棒在苓雅區一處路口圍堵停等紅燈的2輛轎車，砸毀其中一輛轎車，警方獲報趕抵現場，滋事者已鳥獸散。記者石秀華／翻攝
呂姓男子今晨夥同8名男子，分持棍棒在苓雅區一處路口圍堵停等紅燈的2輛轎車，砸毀其中一輛轎車，警方獲報趕抵現場，滋事者已鳥獸散。記者石秀華／翻攝
呂姓男子今晨夥同8名男子，分持棍棒在苓雅區一處路口圍堵停等紅燈的2輛轎車，砸毀其中一輛轎車，警方獲報趕抵現場，滋事者已鳥獸散。記者石秀華／翻攝
呂姓男子今晨夥同8名男子，分持棍棒在苓雅區一處路口圍堵停等紅燈的2輛轎車，砸毀其中一輛轎車，警方獲報趕抵現場，滋事者已鳥獸散。記者石秀華／翻攝
呂姓男子今晨夥同8名男子，分持棍棒在苓雅區一處路口圍堵停等紅燈的2輛轎車，砸毀其中一輛轎車，警方獲報趕抵現場，滋事者已鳥獸散。記者石秀華／翻攝

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