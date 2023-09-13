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行竊前先拜拜！男偷桃園大廟15面金牌 逃基隆被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園大廟景福宮為當地著名廟宇，然而上個月宮中舉辦普度活動，卻有一名男子趁人員忙碌，偷竊神像上15面金牌逃逸。警方鎖定身分後發現男子已逃竄至北部其他縣市，立即連絡各單位協助追查，終於在11日於基隆發現男子蹤跡，桃警馬上跨縣市聯手基警逮人，全案依法函請偵辦。

桃園警分局景福派出所上個月底接獲景福宮管理委員會報案，稱一名男子趁宮中辦理普度活動，人員正忙碌時，繞進三官大帝神像前，還不忘先雙手合十拜拜，隨後徒手打開透明櫥窗門，竊取15面金牌後逃逸。

警方獲報前往現場勘查，同時調閱周邊監視畫面過濾比對，鎖定一名58歲鄧姓男子涉有重嫌，經追查發現鄧男當天就離開桃園前往新竹、新北等地，行蹤難以掌握，警方立刻透過系統進行警政通報，請各單位協助追查鄧男行蹤。

直到本月11日，桃警接獲基隆市警局第一分局忠二路派所通報，發現鄧男出現，桃警立即趕往基隆，會同當地派出所警力將鄧男查緝到案。據了解，鄧男平日在工地打零工維生，因缺錢花用出此下策，已將金牌全數廉價變賣3萬元花用，全案依法函請偵辦。

景福宮主任委員簡征潭對於警方鍥而不捨發揮團隊精神，跨縣市追緝將嫌犯查獲到案表示肯定，於昨天下午至景福所向所長及員警表達感謝。

簡征潭表示，金牌是信徒虔敬奉獻給神明，有心人想不勞而獲竊取是對神明大不敬，管理委員會已加強內部保全及監視錄影，同時與警方保持密切聯繫，遇有可疑將立即通報，呼籲有心人切勿心存歹念。

桃園一名58歲鄧男竊取桃園大廟景福宮神明身上15面金牌，11日基隆警方發現男子，桃警跨縣市聯手逮人。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名58歲鄧男竊取桃園大廟景福宮神明身上15面金牌，11日基隆警方發現男子，桃警跨縣市聯手逮人。記者周嘉茹／翻攝
鄧男平日在工地打零工維生，因缺錢花用出此下策，已將金牌全數廉價變賣3萬元花用。記者周嘉茹／翻攝
鄧男平日在工地打零工維生，因缺錢花用出此下策，已將金牌全數廉價變賣3萬元花用。記者周嘉茹／翻攝

桃園 偷竊 拜拜

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