快訊

躲太陽比未禮讓行人嚴重？女騎士樹蔭下停車 接1.6萬天價罰單

日本和牛及澳洲和牛明明都「和牛」為何價差大？ 專家揭4大差異

旅英日作家一針見血過時企業文化：無能高齡主管逼走人才

聽新聞
test
0:00 / 0:00

躲太陽比未禮讓行人嚴重？高雄女騎士樹蔭下停車接1.6萬天價罰單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名女騎士在左營區一處路口紅燈時，躲在樹蔭下，因險釀後方車發生追撞，被檢舉後，警方開出1萬6000元罰單。記者石秀華／翻攝
高雄市一名女騎士在左營區一處路口紅燈時，躲在樹蔭下，因險釀後方車發生追撞，被檢舉後，警方開出1萬6000元罰單。記者石秀華／翻攝
天氣炎熱，機車騎士遇紅燈常躲在樹影下！高雄一名戴姓女騎士日前騎車在左營區一處路口機車道暫停樹蔭下躲烈陽，險造成後方車追撞，被民眾檢舉，警方舉發1萬6000元「天價」罰單，令車主傻眼，警方後為避免爭議撤單；但罰單照在網路瘋傳，有網友指「比未禮讓行人還貴？」、「運氣差就會接到」。

臉書社團「高雄五甲大小事」有網友貼出一張罰單，原PO發文指，「喜歡躲太陽的，運氣差就會收到」，罰單上一名騎士因躲在樹蔭下，被警方依據違反道路交通管理處罰條例第43條第1項4款製單舉發，開出1萬6000元罰單。

貼文一出引發網友炸鍋，有網友質疑「罰款比闖紅燈，沒有禮讓行人貴」；有網友提醒「小心荷包大失血」；有網友直指「馬路三寶」；有網友認為「要以實際畫面認定，一般而言躲太陽停等目前是沒有處罰規定的，這個申訴很大機率會成功」。

事發地的左營警分局警方指出，新莊派出所日前接獲民眾檢舉，稱機車在車道中暫停陰涼處躲太陽，差點造成後方車輛追撞，製單員警認為非遇突發狀況，在車道中暫停，後方車輛幾乎閃避不及致生危險，予以逕行舉發。

由於該張躲樹蔭被開出1萬6000元的「天價」罰單照在網路瘋傳，後警方稽核也發現，考量因前交通部有函示「躲太陽為暫停行為，與臨時停車、危險駕駛不同，尚無罰則」，為避免爭議，日前已主動聯繫當事人，予以撤單。

高雄市一名女騎士在左營區一處路口紅燈時，躲在樹蔭下，接下1萬6000元罰單。圖／取自臉書社團「高雄五甲大小事」
高雄市一名女騎士在左營區一處路口紅燈時，躲在樹蔭下，接下1萬6000元罰單。圖／取自臉書社團「高雄五甲大小事」

罰單 交通違規

延伸閱讀

影／機車禮讓行人被按喇叭 外送員與小黃爆爭執被撞提告

彰化女騎士被紅綠燈砸到癱瘓...廠商未定期巡檢 賠慘了

擺脫行人地獄 未禮讓行人罰鍰6000元記點並參加道安講習

基隆女騎士等紅燈被車撞死 議員：5時相危險路口要改善

相關新聞

躲太陽比未禮讓行人嚴重？高雄女騎士樹蔭下停車接1.6萬天價罰單

天氣炎熱，機車騎士遇紅燈常躲在樹影下！高雄一名戴姓女騎士日前騎車在左營區一處路口機車道暫停樹蔭下躲烈陽，險造成後方車追撞...

豪雨淹嘉義！中和交流道2男女滅頂亡 出動空拍機擴大搜索受困者

嘉義縣市暴雨災情慘重，台82線快速道路中和交流道下今晨水退，昨晚受困民眾前往車輛取物時，驚見一輛貨車上躺年約70歲一男一...

湖口台1線貨車「插」進餐飲店旁民宅 網友歪樓：便當一定好吃

新竹縣湖口鄉八德路一段（台1線58公里處），今天上午7時許發生車禍事故，一台載著飼料的大貨車，不明原因竟直接撞進民宅，由...

基泰大直開放返家民眾只敢回去拿東西 民眾心聲：希望全面都更

「基泰大直」施工不慎，導致周邊民宅塌陷，經過多日搶修後，副市長李四川昨天宣布除94巷1弄1、3、5、7、9單數號以外居民...

男子網路尋愛險落圈套 要見面竟得先買千元遊戲點數

30歲錢姓男子透過通訊交友軟體，認識暱稱「琳娜」女網友相約見面前，對方竟表示見面要先至超商購買遊戲點數1000元，錢心覺...

影／心臟電池常故障影響工作 台中男酒後泡日月湖警拉回

台中市六旬鄭姓男子因心臟節律器電池常出問題，影響工作，鄭在8日上午想不開，跑到台中公園日月湖欲跳湖，幸好有民眾即時報警，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦