快訊

躲太陽比未禮讓行人嚴重？女騎士樹蔭下停車 接1.6萬天價罰單

日本和牛及澳洲和牛明明都「和牛」為何價差大？ 專家揭4大差異

旅英日作家一針見血過時企業文化：無能高齡主管逼走人才

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龐然大物出現市區道路 南警疏導護交通並開罰

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

2輛載運大型碼頭起重物品營業貨運曳引車，今天凌晨零點多出現在台南市民生路段，因車輛載運務品體積龐大造成沿線交通通行困難。員警及時疏導後，查出營業貨運曳引車駕駛未依申請時段、路段行駛，依照違反道路交通管理處罰條例舉發開罰。

這2輛載運大型碼頭起重物品的營業貨運曳引車，今天凌晨塞在台南市中西區民生路段，市警二分局員警巡邏發現，立即通報並由沿線海安拚出所、長樂派出所6名名警力到場實施交通疏導，除引導該2輛龐然大物來安全行進，疏導行經車輛安全通行。

警方查出，2輛車輛申請於夜間將沿台17線中華路自高雄港將運送起重機大型機械物品至台中港，因中華西路臨安橋施工無法通行，未經申請路線變更擅自改道進入市區道路。

員警查明後就該兩部營業貨運曳引車駕駛未依申請時段路段行駛部分，依照違反道路交通管理處罰條例第60條2項2款2件舉發裁罰，依規定可罰900元以上1800百元以下罰鍰。

市警二分局提醒，有關大貨車、聯結車行駛管制道路應事前向「台南市政府一站式整合服務」網站來提出申請，並確實依照申請時段、路段行駛，如因故變更亦應再度申請，以免影響道路安全通行遭罰。

載運大型碼頭起重物品營業貨運曳引車，今天凌晨塞在台南市民生路段，員警及時疏導後，查出駕駛未依申請時段、路段行駛，依照違反道路交通管理處罰條例舉發開罰。記者黃宣翰／翻攝
載運大型碼頭起重物品營業貨運曳引車，今天凌晨塞在台南市民生路段，員警及時疏導後，查出駕駛未依申請時段、路段行駛，依照違反道路交通管理處罰條例舉發開罰。記者黃宣翰／翻攝

台南 碼頭 高雄港

延伸閱讀

台南YouBike這站借用率擠入第5打敗市區多站 地方籲再增點

台61線4車推撞…疑曳引車未注意號誌紅燈釀禍 肇因待查

基隆旭川河頂板破損11到30日施工 市區恐塞、10公車改道

驚悚影像曝！聯結車高速撞分隔島宛如爆炸 駕駛認了打瞌睡

相關新聞

又見花蓮轎車闖平交道擦撞普悠瑪號 女駕駛公共危險罪送辦

花蓮50歲蔡姓女駕駛昨天晚間8時36分左右開車闖越吉安鄉稻香村平交道，在遮斷桿內與台鐵445次普悠瑪號列車發生擦撞，幸無...

躲太陽比未禮讓行人嚴重？高雄女騎士樹蔭下停車接1.6萬天價罰單

天氣炎熱，機車騎士遇紅燈常躲在樹影下！高雄一名戴姓女騎士日前騎車在左營區一處路口機車道暫停樹蔭下躲烈陽，險造成後方車追撞...

豪雨淹嘉義！中和交流道2男女滅頂亡 出動空拍機擴大搜索受困者

嘉義縣市暴雨災情慘重，台82線快速道路中和交流道下今晨水退，昨晚受困民眾前往車輛取物時，驚見一輛貨車上躺年約70歲一男一...

湖口台1線貨車「插」進餐飲店旁民宅 網友歪樓：便當一定好吃

新竹縣湖口鄉八德路一段（台1線58公里處），今天上午7時許發生車禍事故，一台載著飼料的大貨車，不明原因竟直接撞進民宅，由...

男子騎車回家途中迷路 警攔截他才驚覺自己迷途5小時

台中一名住北屯男子日前與朋友各騎機車到豐原看中醫，回程途中，朋友回頭驚覺男子騎到跟丟，尋找5小時仍找不到人急報案，員警在...

男子網路尋愛險落圈套 要見面竟得先買千元遊戲點數

30歲錢姓男子透過通訊交友軟體，認識暱稱「琳娜」女網友相約見面前，對方竟表示見面要先至超商購買遊戲點數1000元，錢心覺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦