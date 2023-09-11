龐然大物出現市區道路 南警疏導護交通並開罰

2輛載運大型碼頭起重物品營業貨運曳引車，今天凌晨零點多出現在台南市民生路段，因車輛載運務品體積龐大造成沿線交通通行困難。員警及時疏導後，查出營業貨運曳引車駕駛未依申請時段、路段行駛，依照違反道路交通管理處罰條例舉發開罰。

這2輛載運大型碼頭起重物品的營業貨運曳引車，今天凌晨塞在台南市中西區民生路段，市警二分局員警巡邏發現，立即通報並由沿線海安拚出所、長樂派出所6名名警力到場實施交通疏導，除引導該2輛龐然大物來安全行進，疏導行經車輛安全通行。

警方查出，2輛車輛申請於夜間將沿台17線中華路自高雄港將運送起重機大型機械物品至台中港，因中華西路臨安橋施工無法通行，未經申請路線變更擅自改道進入市區道路。

員警查明後就該兩部營業貨運曳引車駕駛未依申請時段路段行駛部分，依照違反道路交通管理處罰條例第60條2項2款2件舉發裁罰，依規定可罰900元以上1800百元以下罰鍰。