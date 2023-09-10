影／驚險畫面曝！台中Uber闖紅燈撞死Uber Eats外送員

台中市謝姓男子是Uber司機，在今天凌晨開車行經西區時，疑闖紅燈撞上騎機車的吳姓外送員，吳當場被撞飛半空，救護車到場時，吳無呼吸心跳，經送醫急救後，仍在今天下午3時許宣告不治，全案將依過失致死罪方向偵辦。

經查，謝姓男子（39歲）是Uber司機，今天凌晨1時許，開車由西區大昌街沿公益路外快車道往精誠路方向行駛，當時吳姓外送員（38歲）騎機車大墩12街沿東興路外側車往大業路方向行駛，雙方行經東興路、公益路時，謝疑闖紅燈，撞上當時綠燈直行的吳男，當場把吳撞飛後，重摔地面。

救護車到場時，吳已無生命跡象，經送醫急救後，仍宣告不治，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。

警方到場調查，雙方都無酒精濃度，初判是未依號誌燈行駛釀禍，詳細的肇事原因，仍待後續調查釐清，此案將依過失致死罪方向偵辦。