高雄1歲女嬰熱痙攣 父急攔警車開道2分鐘火速到院

高雄市1歲許姓女嬰在家高燒不退，父母以退燒塞劑緩解，不料女兒卻全身僵硬、手抽搐，疑似熱痙攣現象，許男和妻子駕車載女兒趕赴醫院，卻頻遇紅燈，心急如焚時，見巡邏警車經過，許攔警求助，警方協助開道，10分鐘車程2分鐘就抵達，讓女嬰急時獲得醫院妥適照護。

警方指出，許姓男子（33歲）前晚9時許因1歲女兒在家高燒不退，他和妻子嘗試以退燒塞劑緩解女兒症狀，不料女兒卻突然全身僵硬、雙手抽搐，還出現眼神渙散想吐，疑似熱痙攣的現象。

當時許男夫妻倆急開車將女兒載往高醫治療，但沿路頻遇紅燈，夫妻心急如焚，恰好三民二分局民族派出所巡佐吳良振、警員蔡瓊慧駕巡邏警車正在路口等紅燈，許男下車急向警方求助。