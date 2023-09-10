高雄1歲女嬰熱痙攣 父急攔警車開道2分鐘火速到院
高雄市1歲許姓女嬰在家高燒不退，父母以退燒塞劑緩解，不料女兒卻全身僵硬、手抽搐，疑似熱痙攣現象，許男和妻子駕車載女兒趕赴醫院，卻頻遇紅燈，心急如焚時，見巡邏警車經過，許攔警求助，警方協助開道，10分鐘車程2分鐘就抵達，讓女嬰急時獲得醫院妥適照護。
警方指出，許姓男子（33歲）前晚9時許因1歲女兒在家高燒不退，他和妻子嘗試以退燒塞劑緩解女兒症狀，不料女兒卻突然全身僵硬、雙手抽搐，還出現眼神渙散想吐，疑似熱痙攣的現象。
當時許男夫妻倆急開車將女兒載往高醫治療，但沿路頻遇紅燈，夫妻心急如焚，恰好三民二分局民族派出所巡佐吳良振、警員蔡瓊慧駕巡邏警車正在路口等紅燈，許男下車急向警方求助。
警方見情況危急，駕車在前方沿線鳴笛開道，原本10分鐘的路程，僅花費2分鐘便抵達醫院，順利將女嬰送醫急救，許姓夫妻感謝警方協助，讓女兒能及時得到妥善治療。
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