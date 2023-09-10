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七旬老翁開車上路疑分心自撞翻覆 四輪朝天人無大礙

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

范姓老翁今天下午開車行經新北市平溪區靜安路3段時，疑不慎自撞路旁護欄後翻覆。消防人員獲報到場救援時，老翁和車內女乘客都已自行下車，雖有擦挫傷，並婉拒送醫。車禍發生後交通受阻，警方聯絡吊車將事故車輛移到路旁，半個多小時後恢復正常通行。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午2點左右接獲報案，平溪區十分地區靜安路3段有轎車翻覆，車內有人受困，調派平溪、瑞亭分隊共4車7人前往救援。

消防人員到場時，看到年近70多歲范姓老翁駕駛的轎車，翻覆在路中央，四輪朝天。原本受困車內的人已自行脫困，2人都說沒有大礙，不需要送醫治療。

據了解，范行老翁開車時疑分心，不慎撞擊護欄並翻車。因為轎車翻覆在道路中央，雙向行車都受影響。警方到場管制交通，並在完成採證後，並待事故車輛移置路邊，完成路面清理後，恢復通行。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，高齡者駕駛應注意是否因身體機能衰退，導致對路況認知和判斷能力退化，可能發生車禍。目擊車禍應立即撥打119或110報案，林提供正確資訊，以利救援能量迅速到位，此外不可隨便搬動傷患，以免造成二度傷害，等待消防人員給予適當救助、固定、急救與搬運後送醫，才是最安全與適當做法。

范姓老翁今天下午開車行經新北市平溪區靜安路3段時，疑不慎自撞路旁護欄後翻覆，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
范姓老翁今天下午開車行經新北市平溪區靜安路3段時，疑不慎自撞路旁護欄後翻覆，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
范姓老翁今天下午開車行經新北市平溪區靜安路3段時，疑不慎自撞路旁護欄後翻覆，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
范姓老翁今天下午開車行經新北市平溪區靜安路3段時，疑不慎自撞路旁護欄後翻覆，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
范姓老翁今天下午開車行經新北市平溪區靜安路3段時翻覆，警方在事故車輛移除後解除交通管制。記者邱瑞杰／翻攝
范姓老翁今天下午開車行經新北市平溪區靜安路3段時翻覆，警方在事故車輛移除後解除交通管制。記者邱瑞杰／翻攝
范姓老翁今天下午開車行經新北市平溪區靜安路3段時，疑不慎自撞路旁護欄後翻覆，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
范姓老翁今天下午開車行經新北市平溪區靜安路3段時，疑不慎自撞路旁護欄後翻覆，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
范姓老翁今天下午開車行經新北市平溪區靜安路3段時翻覆，警方在事故車輛移除後解除交通管制。記者邱瑞杰／翻攝
范姓老翁今天下午開車行經新北市平溪區靜安路3段時翻覆，警方在事故車輛移除後解除交通管制。記者邱瑞杰／翻攝

平溪

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