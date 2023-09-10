七旬老翁開車上路疑分心自撞翻覆 四輪朝天人無大礙

范姓老翁今天下午開車行經新北市平溪區靜安路3段時，疑不慎自撞路旁護欄後翻覆。消防人員獲報到場救援時，老翁和車內女乘客都已自行下車，雖有擦挫傷，並婉拒送醫。車禍發生後交通受阻，警方聯絡吊車將事故車輛移到路旁，半個多小時後恢復正常通行。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午2點左右接獲報案，平溪區十分地區靜安路3段有轎車翻覆，車內有人受困，調派平溪、瑞亭分隊共4車7人前往救援。

消防人員到場時，看到年近70多歲范姓老翁駕駛的轎車，翻覆在路中央，四輪朝天。原本受困車內的人已自行脫困，2人都說沒有大礙，不需要送醫治療。

據了解，范行老翁開車時疑分心，不慎撞擊護欄並翻車。因為轎車翻覆在道路中央，雙向行車都受影響。警方到場管制交通，並在完成採證後，並待事故車輛移置路邊，完成路面清理後，恢復通行。