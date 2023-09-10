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921強震24周年 桃消抗震宣導 里民排隊體驗送避難包

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

9月適逢921大地震24周年，桃園市政府消防局大竹分隊以921國家防災日所強調的全民防災抗震意識為活動主軸，於興仁市民活動中心結合大竹義勇消防團隊及蘆竹區中興里辦公處辦理聯合防災教育體驗活動，藉由多元的活動設計喚醒民眾抗震防災意識，增強應變能力，面對災害發生時能夠從容應變，減少傷亡。

宣導活動以「地震應變」為主題，另外也涵蓋「CPR及AED教學」、「住宅用火災警報器介紹」、「防溺、防縱火宣導」、「消防車射水體驗」、「爆竹煙火、防範CO中毒簡介」等共六站宣導項目，讓大人小孩都能體驗各項防災知識與技巧。其中地震應變項目特別安排地震體驗車，模擬地震發生時如何就地避難，學習實際操作「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，而參與活動的民眾只要集滿各站體驗印章，就能領取防災避難包一份，可視個人需求放入家庭所需的乾糧藥品，以備不時之需。

大竹分隊分隊長林羿欣表示，大竹義勇消防是在地鄉親組成的民防團體，也是消防人員實質的後盾，期望透過以上的活動設計，讓更多民眾破除常見迷思，建立正確的防災避難觀念，如火災的應變，應以「小火快逃，濃煙關門」為原則，而家中安裝「連動型住宅用火災警報器」，則能及早發現火災進行避難逃生，讓居家安全多一份保障。

小朋友在現場穿著小小消防衣體驗消防車射水。記者周嘉茹／翻攝
小朋友在現場穿著小小消防衣體驗消防車射水。記者周嘉茹／翻攝
參與活動的民眾只要集滿各站體驗印章，都能領取防災避難包一份。記者周嘉茹／翻攝
參與活動的民眾只要集滿各站體驗印章，都能領取防災避難包一份。記者周嘉茹／翻攝
現場特別安排地震體驗車，讓民眾模擬地震發生時如何就地避難。記者周嘉茹／翻攝
現場特別安排地震體驗車，讓民眾模擬地震發生時如何就地避難。記者周嘉茹／翻攝

921大地震 火災 民防

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