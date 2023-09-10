台南女趁中元檔期頻偷賣場 派出所清點贓物像辦普度

台南1名40歲女子涉嫌趁連鎖賣場中元節檔期顧客較多時，多次以隨身手提包夾藏商品帶走，警方循線在女子住處起出多達68種贓物，搬回派出所清點還讓人誤以為警方辦普度。

台南市警察局第二分局今天發布新聞稿指出，中正派出所7日接獲轄區1家連鎖量販商場報案，指稱賣場內有商品遭拆割數量短缺，員警勘驗相關監視器影像，發現有竊盜前科40歲戚姓女子涉有重嫌，循線前往戚女住處調查，在房間內找到大量贓物。

警方指出，戚女涉嫌分別於8月28日、9月1日、9月6日，利用中元節檔期賣場顧客較多，且店員較繁忙時，每天多次進入賣場行竊物品，藏入隨身手提包內帶出賣場，得手大量商品，警方出動多名員警將贓物搬回派出所清點，滿滿商品陳列派出所內，有些洽公民眾還誤以為警方準備辦普度。

警方指出，經通知賣場業者派員指認清點，發現遭竊物品高達68項，有冰糖燕窩、椰子水、餅乾、肉乾條、海苔、咖啡、蜂蜜、紙巾、面膜、保養品、床單組等，市值近新台幣4萬元，確認後交由賣場人員領回，戚女則告訴員警，這些商品都是要自己用的，全案調查後將戚女依竊盜罪嫌送辦。