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屏東潮州民宅火警！男臥房陷火海成焦屍 起火原因待查

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

年約50多歲的蕭男與88歲老父同住屏東潮州一間4樓民宅，未料住家於晚間因不明原因起火，窗戶冒出黑煙，隨即竄出火舌發出爆裂聲響，附近住戶發現趕緊報警，消防局獲報派13車、25人前往救援，把在3樓的蕭男父親救出，待20分鐘撲滅火勢後，到4樓發現蕭男已被燒成焦屍，起火原因有待火調人員釐清。

消防局指出，潮州鎮中山路上一間住宅於今天晚上6點56分接獲火警通報，派遣第二大隊、潮州、崁頂、竹田、萬巒及長治分隊，共13車25人前往救援，由第二大隊長林國偉現場指揮，人員於晚上7點8分從3樓救下蕭男的父親，老翁未受傷不需送醫，於7點17分撲滅火勢後，在4樓發現已成焦屍的蕭男，起火原因有待調查。

附近住戶表示，蕭男為潮州在地人，蕭父持有屏東縣潮州鎮中山路上一間4樓民宅，蕭男妹妹在台北就業，蕭原先在台中工作，日前回潮州與父親同住，曾擔任肉品送貨員，但他長期酗酒，「都會規勸他不要再喝了」，酒後不僅在住家附近閒晃造成街坊困擾，還會向老父親與親戚施暴，自從半年前失業後就足不出戶，一直住在4樓。

附近住戶指出，今天晚上7點左右看到蕭男居住的4樓房間飄出黑煙，隨後竄出火舌，聽見玻璃破裂「碰、碰、碰」的巨大聲響，碎裂玻璃從高處落下十分危險，趕緊呼喊提醒蕭男2口逃生，但蕭男父親因年老重聽，遲遲不見有人逃離，再透過蕭男姑姑開門帶著消防員入內，才將老父攙扶下樓。

警方指出，意外後已將蕭男父親帶往派出所製作筆錄，並聯繫老父的親友協助安置，若蕭姓老翁有其他需求，會協助通知社會處或其他社福單位幫忙。

年約50多歲的蕭姓男子與年邁88歲老父親同住在屏東縣潮州鎮一間4樓民宅，未料住家於晚間6點左右因不明原因起火，台電人員緊急將附近住戶電表卸除。記者張已亷／攝影
年約50多歲的蕭姓男子與年邁88歲老父親同住在屏東縣潮州鎮一間4樓民宅，未料住家於晚間6點左右因不明原因起火，台電人員緊急將附近住戶電表卸除。記者張已亷／攝影
年約50多歲的蕭姓男子與年邁88歲老父親同住在屏東縣潮州鎮一間4樓民宅，未料住家於晚間6點左右因不明原因起火，蕭男父親被救出，他則倒臥房內明顯死亡，詳細起火原因有待火調人員調查釐清。記者張已亷／攝影
年約50多歲的蕭姓男子與年邁88歲老父親同住在屏東縣潮州鎮一間4樓民宅，未料住家於晚間6點左右因不明原因起火，蕭男父親被救出，他則倒臥房內明顯死亡，詳細起火原因有待火調人員調查釐清。記者張已亷／攝影
年約50多歲的蕭姓男子與年邁88歲老父親同住在屏東縣潮州鎮一間4樓民宅，未料住家於晚間6點左右因不明原因起火，蕭男父親被救出，他則倒臥房內明顯死亡，詳細起火原因有待火調人員調查釐清。記者張已亷／攝影
年約50多歲的蕭姓男子與年邁88歲老父親同住在屏東縣潮州鎮一間4樓民宅，未料住家於晚間6點左右因不明原因起火，蕭男父親被救出，他則倒臥房內明顯死亡，詳細起火原因有待火調人員調查釐清。記者張已亷／攝影
年約50多歲的蕭姓男子與年邁88歲老父親同住在屏東縣潮州鎮一間4樓民宅，未料住家於晚間6點左右因不明原因起火，蕭男父親被救出，他則倒臥房內明顯死亡，詳細起火原因有待火調人員調查釐清。記者張已亷／攝影
年約50多歲的蕭姓男子與年邁88歲老父親同住在屏東縣潮州鎮一間4樓民宅，未料住家於晚間6點左右因不明原因起火，蕭男父親被救出，他則倒臥房內明顯死亡，詳細起火原因有待火調人員調查釐清。記者張已亷／攝影
年約50多歲的蕭姓男子與年邁88歲老父親同住在屏東縣潮州鎮一間4樓民宅，未料住家於晚間6點左右因不明原因起火，蕭男父親被救出，他則倒臥房內明顯死亡，詳細起火原因有待火調人員調查釐清。圖／讀者提供
年約50多歲的蕭姓男子與年邁88歲老父親同住在屏東縣潮州鎮一間4樓民宅，未料住家於晚間6點左右因不明原因起火，蕭男父親被救出，他則倒臥房內明顯死亡，詳細起火原因有待火調人員調查釐清。圖／讀者提供

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