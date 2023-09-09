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疑似氣爆釀災！潮州民宅陷入火海 1人逃生不及成焦屍
屏東縣潮州鎮中山路上一間民宅晚間驚傳氣爆火警，位於樓下眼鏡行表示，樓上疑似有2名人員尚未脫困，屏東縣消防局獲報，出動11輛各式搶救車輛、23名消防員趕抵現場，經布水線灌救，火勢於30分鐘左右控制，救難人員救出一名老翁，經搜索於屋內4樓發現一具焦屍，確切起火原因、死者身份，有待火調人員、警方調查釐清。
屏東縣潮州鎮中山路一間民宅4樓於今晚6點左右突竄火舌，不到一會兒，民宅便陷入火海，屏東縣消防局獲報，出動崁頂、潮州、竹田、萬巒、長治等分隊及第二大隊，11輛各式搶救車輛、23名消防員趕抵現場。
位於樓下眼鏡行表示，樓上疑似有2名人員尚未脫困，經消防員布水線灌救，火勢於30分鐘左右受道控制，救難人員於搜救過程順利從民宅4樓救出一名老翁，意識清楚送醫治療，但在殘火處理過程於屋內4樓發現一具焦屍，確切起火原因、死者身份，有待火調人員、警方調查釐清。
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