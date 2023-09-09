老婦騎單車撞高雄輕軌列車離去 警追查逮人她竟神回答
高雄輕軌列車昨天下午遭1名騎腳踏車的婦人撞上，婦人沒停留車禍現場便又騎車離去。警方根據相關監錄畫面，找到婦人，婦人竟說列車「闖紅燈」，令員警哭笑不得。
據了解吃，昨天下午2時許，劉姓老婦（71歲）騎腳踏車經過高雄市苓雅區四維二路與凱旋二路口，撞上由北往南行駛的輕軌列車右側車頭，但她肇事後馬上又騎車離去，沒停留車禍現場。
輕軌列車司機員簡姓男子（30歲）停車報警處理，輕軌交通受阻約20分鐘。警方勘查，輕軌列車右側車頭刮傷，但肇事婦人騎腳踏車，查詢身分不易，便調閱附近相關監錄影像追人。
昨晚警方在高雄市苓雅區福德三路某巷內，發現肇事的腳踏車，詢問出是劉姓老婦騎車肇事，找到劉婦，劉婦竟向員警說是列車「闖紅燈」，員警當場傻眼，告訴她，列車有優先權，沒有闖紅燈的問題，還示出車禍發生時的畫面，老婦才甘心受罰。
警方依違反道路交通管理處罰條例，未遵守大眾捷運系統號誌停讓，以及慢車駕駛人不依標誌、標線、號誌指示行駛開罰，2條均可處300元至1200元罰鍰。
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