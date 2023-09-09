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國三聯結車凌晨衝邊坡 車輛回堵約10公里
今凌晨2時45分許，國道3號南下65.2公里桃園大溪路段，1部聯結車疑操作不當、偏離車道，衝下高速公路邊坡，所幸受輕傷駕駛送醫後無礙，酒測值為0。不過聯結車托吊作業仍在進行，占用外側及路肩車道目前三鶯到大溪路段仍雍塞。
駕駛昨不慎衝到邊坡，只見護欄嚴重變形斷裂，聯結車也側翻在邊坡上，經消防人員至現場搶救於3時12分該駕駛脫困並送龍潭國軍桃園總醫院醫院檢傷，所幸駕駛人僅受輕傷，經酒測駕駛無飲酒情形。
國道警呼籲高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離及未注意車前狀況，若因而肇事致人重傷或死亡，除處3000至6000元並將吊扣或吊銷駕照。駕車行駛高速公路「安全距離保持好，養足精神上國道」，遵守速限，避免事故發生。
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