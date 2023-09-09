國三聯結車凌晨衝邊坡 車輛回堵約10公里

今凌晨2時45分許，國道3號南下65.2公里桃園大溪路段，1部聯結車疑操作不當、偏離車道，衝下高速公路邊坡，所幸受輕傷駕駛送醫後無礙，酒測值為0。不過聯結車托吊作業仍在進行，占用外側及路肩車道目前三鶯到大溪路段仍雍塞。

駕駛昨不慎衝到邊坡，只見護欄嚴重變形斷裂，聯結車也側翻在邊坡上，經消防人員至現場搶救於3時12分該駕駛脫困並送龍潭國軍桃園總醫院醫院檢傷，所幸駕駛人僅受輕傷，經酒測駕駛無飲酒情形。