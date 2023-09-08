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鬼月高雄離奇車禍 「碰」一聲車門凹洞...警查凶手是牠

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

李姓女子前天駕車行經高雄三民區一處路口，車前突然「碰」的一聲，下車查看右前門竟凹了一個洞，因當時無其他汽機車靠近，由於正值鬼月，李女心裡發毛報案追真相，警方調後方車行車記錄器查看，發現真凶是黑狗闖紅燈肇禍，對飼主開出可罰300到600元的罰單

警方指出，李姓女子（51歲）前天下午去電向三民二分局鼎金派出所報案，告知警方，她稍早前駕車行經三民區鼎力路與金鼎路口時，車前方突然「碰的」一聲，她下車查看，發現右前門被不明物撞及凹了一個洞，因當時沒汽機車靠近，不知發生何事！

線上巡邏警員邱博暄與謝明樺獲報隨即趕赴現場，警方發現李女轎車右車門凹陷毀損，警方調閱相關監視器都未拍攝到事情是如何發生。

為釐清事發過程，警方改調閱後方車輛的行車記錄器查看，竟發現當時有一隻黑狗闖紅燈往路口衝刺，撞上李女轎車車門後逃逸，李因視線死角未看到「肇禍者」所致。

警方沿線追查黑汪，發現黑汪出現在金獅湖周圍，後找到一臉無辜的牠，並在附近查出黑汪的劉姓飼主（75歲），劉翁指愛犬小黑很愛玩，雖都有繫繩，但總會趁人不注意時掙脫，對於造成李女的困擾感到抱歉。

由於小黑未細繩釀禍，警方事後依道路交通管理處罰條例第84條「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者」，開出可處300元以上600元以下罰鍰的罰單。

李女後來得知真相大白，並非鬼月發生靈異事件，感謝警方認真查案的精神，將和劉翁討論後續賠償事宜。

鬼月 罰單 行車記錄器

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