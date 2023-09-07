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抓到了！台中大里飄臭酸榴槤味 環保局逮到元凶

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中大里工業區附近民眾近日反映，空氣中瀰漫一股臭酸榴槤味，令人作嘔，紛紛向台中市議員張芬郁陳情，台中市環保局獲報，昨稽查發現，是大里工業區汙水處理廠近日處理外縣市製藥廠廢液導致，汙水廠已同意不再收受處理，環保局表示，若異味超標將開罰。

張芬郁說，她在5日晚間接獲住在大里十九甲的民眾反應，最近騎機車經過大里工業區汙水處理廠都有一股惡臭撲鼻而來，一路被臭回家，甚至騎到台中軟體園區都聞得到，今上午民眾再反映，一打開家中窗戶又是同樣異味撲來。

張芬郁表示，除了大里工業區外，民眾反映空中飄散酸臭味已飄散到大里溪南地區，嚴重影響居民生活，她立即要求市府環保局追查異味源頭。

環保局環境稽查大隊長羅文龍表示，8月底陸續接獲民眾反映大里工業區工業二十路、工業十一路附近有難聞的異味，另外十九甲、成功路、塗城路也陸續有民眾反映空氣中瀰漫刺鼻的臭味，經持續稽查縮小範圍後，本月5日發現工業十四路與工業二十路口異味最濃，經出動空拍機確認異味來源，發現疑似從大里工業區汙水處理廠飄出來。

羅文龍表示，6日派員進入大里工業區汙水處理廠稽查，廠方說明，從8月21日、25日、30日和9月4日陸續收受外縣市一家製藥廠共4批、80噸事業廢液入廠處理，廠區就飄出臭味，大里工業區廠商協進會也反映有異味，因此已停止再收受處理。

羅文龍說明，廠方後一批廢液在9月4日進場，約10天味道可完全消除，今會再對廠方異味檢測，並對廠方法令宣導，且已發文給工業區服務中心，要求確實依照相關規定操作及防範；另近日將選擇適當地點放置移動式監測車，釐清附近空氣汙染物情形，並加強巡查。

台中市環保局追查發現，台中大里工業區附近飄臭味，為汙水處理廠處理製藥廠廢液造成。圖／台中市環保局提供
台中市環保局追查發現，台中大里工業區附近飄臭味，為汙水處理廠處理製藥廠廢液造成。圖／台中市環保局提供
台中市環保局追查發現，台中大里工業區附近飄臭味，為汙水處理廠處理製藥廠廢液造成。圖／台中市環保局提供
台中市環保局追查發現，台中大里工業區附近飄臭味，為汙水處理廠處理製藥廠廢液造成。圖／台中市環保局提供
台中市環保局追查發現，台中大里工業區附近飄臭味，為汙水處理廠處理製藥廠廢液造成。圖／台中市環保局提供
台中市環保局追查發現，台中大里工業區附近飄臭味，為汙水處理廠處理製藥廠廢液造成。圖／台中市環保局提供

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