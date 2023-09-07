京華城工安意外初判「吊車超過荷重」 雇主最高罰30萬元

台北市松山區八德路上的京華城工地今早發生工安事故，導致一輛吊車翻覆、駕駛受困車內，勞檢處主秘康水順表示，初步研判是吊車荷重過重，違反「起動升降機具安全規則」，若查證屬實依法可對雇主罰3萬到30萬元罰緩，同時也將調查主營造商是否有疏於管理，若有也會一併開罰。

勞檢處主秘康水順表示，今天派員前往瞭解後，發現吊車吊臂伸得很長，初判可能吊運物品超過額定荷重，才會導致車輛「到頭栽」翻覆，若查證屬實可以「職業安全衛生法」處吊車廠商3萬到30萬元罰緩，但實際狀況還是要經過專家鑑定、相關人員筆錄後，才能確定。

康水順說，京華城工地有不同作業和包商，「職業安全衛生法」會處罰員工雇主，針對營造商，也會去調查有沒有做好包商管理、教育訓練等，若有疏失，也會依法裁罰。

京華城先前拆除的時候就曾發生事故，2020年曾因工地坍塌工人遭活埋，後續是否會加重裁罰，康水順說明，會將案件通報到勞動局，裁罰金額標準都有相關機制，該工地未來可能會被列為高風險工地，未來每個月至少會去檢查一次。