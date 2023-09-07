陸戰隊99旅中尉兒解剖 母哭喊蔡總統「你了解做母親的心情嗎」

海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉排長，前天清晨被發現陳屍營區兵舍後方的榕樹下；檢方今天上午相驗，由於鄭死前5小時才和母親通電話，鄭母強烈質疑死因不單純，認為「兒子是被逼死的」，今在殯儀館哭倒丈夫懷內，向蔡英文總統哭喊指出，我們的蔡小姐，你來都喊三不，「不怕苦、不怕難，不怕死」，現在我的兒子躺在裡面解剖，你有感受到做母親的是什麼的心情，你一樣是女人，你有感受到嗎？

據了解，前天清晨六時左右，陸戰隊九九旅官兵不見鄭姓排長，所有官兵遍尋營區，最後在兵舍後方發現鄭懸吊在大榕樹上，雖立即救人，但已無生命跡象。

軍方隨即通報高雄憲兵隊及警方，軍、警人員現場勘查，發現鄭當時懸吊位置離地面近5公尺高，研判輕生。

檢方今天上午會同憲兵隊和法醫進行鄭的遺體相驗，鄭男的父母、姊姊及親友均到場，父母雙眼泛紅坐在旁等候，對於兒子的驟逝，鄭父不停拭淚，鄭母表情哀戚不說一句話，隨後在現場召開記者會。

鄭母哭訴說，那天晚上1點多兒子打電話問候，她問兒子「你最近過得好嗎，你怎麼了？」兒子回說，「最近連長一直針對我」，那你可以把連長的電話給媽媽，我明天打電話了解看看，現在這麼晚了，有什麼事明天再說」。

鄭母說，兒子當下還說「媽媽你自己要吃飯喔，也要早一點睡喔，放假回去再去看你」；但早上接到女兒的電話，還以為他們在和我開玩笑。

鄭母說到兒子突然死亡，哭倒一旁的市議員陳玫娟的懷裡，並哭喊「我不相信，我們的蔡小姐，你來都喊三不，不怕苦、不怕難，不怕死，但現在我的兒子躺在裡面解剖，你有感受到做母親的是什麼的心情嗎？你一樣是女人，你有感受到嗎，我問你，我們的蔡小姐」。

鄭父則質疑，兒子死亡的營區現場地上都是濕的，為何大體沒有泥濘味、樹味，雙腳鞋子都是乾淨的，樹高4、5米也不容易爬上去，而且上去、下來身體會這麼乾淨？哪一支樹幹都還搞不清楚。

鄭男的阿姨指出，希望檢方和檢調單位能關切、重視，99旅這幾年已經發生兩件，為何孩子這麼優秀會發生這種事情，希望營區的人要拿出道德勇氣，出來檢舉。

鄭的阿姨提出質疑指出，在4、5個月期間把優秀的孩子逼上絕路，一個這麼樂觀的孩子為何會莫名其妙輕生？周五休假還和母親說要去幫阿公、阿嬤祝賀生日，他們質疑孩子因很多工作超出負荷和壓力，加上隱形的施壓造成心理這麼大的創傷，要求海軍司令部給交代，他們不相信99旅。

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