影／台中現代轎車突切2車道...保時捷911煞不及撞上

台中市施姓男子昨早開車沿西屯區文心路行駛，行經文心路、文中路時，突然從最外側車道左切二車道到左轉車道，當時駕駛保時捷的王姓男子煞不及，撞上施車後，施車頭被撞成倒轉180度，幸無人受傷，初判肇因變換車道不當、未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待後續釐清。

經查，昨天上午8時許，王姓男子（44歲）駕駛保時捷911 Carrera GTS，沿西屯區文心路左轉車道直行，當時施姓男子（44歲）駕駛現代轎車，行駛在文心路最外側車道，但行經文中路口附近時，施突然從最外側車道內切2車道，但在切入左轉車道時，王煞車不及撞上，撞上施車後，施車頭被撞成倒轉180度，幸無人受傷。