他用假身分證住西門町旅館 警問生肖狗講成雞立刻破功

台北市萬華區某青年旅館日前報案，有民眾向旅館櫃檯反應遭偷竊，懷疑是住客游姓男子所為，警方趕抵沒發現不法，但查證身分時發現有異，原來游男冒用在路上撿到、83年次賴姓男子身分證件入住，警方詢問生肖時，游男沒能反應過來，多算了一年把狗講成「雞」，當場被員警戳破送辦。

萬華警方3日獲報，漢中街一帶某青年旅館稱旅客外幣現金遭偷竊，櫃檯人員向員警說，每次游男（24歲）入住就會有同房的旅客反應物品不見，懷疑他就是犯嫌，請員警到場了解。

警方趕抵盤查，沒有在游男身上找到任何外幣，不過查證身分時發現有異，游男提供的身分證件是賴姓男子（29歲），員警看照片覺得「不太像」，隨後詢問有沒有其他證件照片，並確認他身分證字號、年次、生肖，結果游男把83年次、生肖應是屬「狗」的答案講成「雞」，員警立刻戳破，事後依侵占、違反社會秩序維護法第66條偵辦。

游男警詢時供稱，因為不想被家人掌握行蹤，所以用別人的身分證件在外面住宿、生活，警問身分證件如何取得？游男回答，去年在台中搭高鐵時撿到的；警方事後聯絡身分證失主賴男，他稱自己確實有遺失證件，但已申請補發。

警方呼籲，民眾若拾獲到遺失物時應即時交給警方，切勿心存僥倖而冒用他人身分證件，警方亦將針對是類案件加強查察，以杜不法。