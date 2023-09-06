毛毛的…嘉義8旬翁颱風天巡田走失 竟在地方鬼月禁地尋獲

86歲嘉義中埔陳姓老翁前天颱風天早上外出至午後遲未返家，家屬急報案求助警方及搜救隊出動30多人協尋，晚間7點在地方盛傳鬼月禁地的赤蘭溪一處筊白筍田發現老翁神情疲憊手持樹支獨站著，警方抵達接觸，所幸老翁意識清醒無受傷，由家屬接返家。

據了解，陳翁中午在農田工作完後，想徒步走回住家附近用餐，不明原因突不到回家的路，地方盛傳赤蘭溪周邊不乾淨，去年中埔消防隊前往水訓，也遭一名阿嬤喊要大家快上岸，不要在那玩水很危險，恰逢鬼月又傳此事件，民眾疑老翁恐被牽走，所幸及早找回，否則後果無法想像。

中埔警分局義仁所表示，4日下午接獲陳姓老翁兒報案，稱高齡86歲父親早上從中埔鄉隆興村住家至附近農田工作後，直至午後都未返家，至農田周遭尋找皆未發現，因天色漸暗又是颱風天下雨，而陳翁有失智傾向，焦急報案請求協尋。

因情況緊急，警方隨即通報線上警力及嘉義縣搜救總隊等30餘人出動協尋，循老翁日常軌跡於周遭農田及果園大聲呼叫，近晚間7點多在中埔鄉隆興村赤蘭溪旁一處筊白筍園內發現有人影且出聲回應。

大批人員尋微弱聲辨位摸黑尋找，終於抵溪旁天田地，找到面露疲憊陳翁，所幸陳翁意識清醒未受傷，警方通知家屬到場，十分感激警方及搜救人員積極協尋助一家團圓。

中埔警分局呼籲，長輩走失案頻傳，家中如有失智老大人，家屬可向戶籍所在地鄉鎮市公所或村里辦公處，提出申請防走失服務溫馨手鍊，也可自願由警方協助指紋建檔，供日後辨識、協助返家。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線