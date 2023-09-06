快訊

颱風天吃泡麵PO照觸怒6千印度人！鄉民女神滿頭問號 網猜原因是它

獨／產學界團隊亮相！賴清德的國家工程隊 朱敬一入列

U18世界盃／單場3轟！中華隊扣倒波多黎各 5連勝分組第1晉複賽

毛毛的…嘉義8旬翁颱風天巡田走失 竟在地方鬼月禁地尋獲

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

86歲嘉義中埔陳姓老翁前天颱風天早上外出至午後遲未返家，家屬急報案求助警方及搜救隊出動30多人協尋，晚間7點在地方盛傳鬼月禁地的赤蘭溪一處筊白筍田發現老翁神情疲憊手持樹支獨站著，警方抵達接觸，所幸老翁意識清醒無受傷，由家屬接返家。

據了解，陳翁中午在農田工作完後，想徒步走回住家附近用餐，不明原因突不到回家的路，地方盛傳赤蘭溪周邊不乾淨，去年中埔消防隊前往水訓，也遭一名阿嬤喊要大家快上岸，不要在那玩水很危險，恰逢鬼月又傳此事件，民眾疑老翁恐被牽走，所幸及早找回，否則後果無法想像。

中埔警分局義仁所表示，4日下午接獲陳姓老翁兒報案，稱高齡86歲父親早上從中埔鄉隆興村住家至附近農田工作後，直至午後都未返家，至農田周遭尋找皆未發現，因天色漸暗又是颱風天下雨，而陳翁有失智傾向，焦急報案請求協尋。

因情況緊急，警方隨即通報線上警力及嘉義縣搜救總隊等30餘人出動協尋，循老翁日常軌跡於周遭農田及果園大聲呼叫，近晚間7點多在中埔鄉隆興村赤蘭溪旁一處筊白筍園內發現有人影且出聲回應。

大批人員尋微弱聲辨位摸黑尋找，終於抵溪旁天田地，找到面露疲憊陳翁，所幸陳翁意識清醒未受傷，警方通知家屬到場，十分感激警方及搜救人員積極協尋助一家團圓。

中埔警分局呼籲，長輩走失案頻傳，家中如有失智老大人，家屬可向戶籍所在地鄉鎮市公所或村里辦公處，提出申請防走失服務溫馨手鍊，也可自願由警方協助指紋建檔，供日後辨識、協助返家。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

86歲嘉義中埔陳姓老翁前晚疑失智走失，所幸眼間搜救人員及時發現平安找回。記者呂慧瑜／翻攝
86歲嘉義中埔陳姓老翁前晚疑失智走失，所幸眼間搜救人員及時發現平安找回。記者呂慧瑜／翻攝
86歲嘉義中埔陳姓老翁前晚疑失智走失，所幸眼間搜救人員發現及時平安找回。記者呂慧瑜／翻攝
86歲嘉義中埔陳姓老翁前晚疑失智走失，所幸眼間搜救人員發現及時平安找回。記者呂慧瑜／翻攝

中埔 鬼月 嘉義

延伸閱讀

人身豬臉！北門潟湖鬼月拜「豬母娘娘」 傳說求姻緣很靈

嘉義阿里山英迪格降至萬元以下 網批「還是太貴」也有人喊：快訂

專家提醒！最凶鬼月近尾聲 2句話別說、3地方別去

鬼月手術死亡風險比較高？醫師用數據分析告訴你！

相關新聞

高中剛畢業無照上路 苗栗19歲男子騎機車自撞電桿身亡

苗栗縣苗128西湖鄉高埔村路段，昨下午4點左右發生機車自撞死亡車禍，一名19歲陳姓男子騎機車行經事故地點時，疑恍神自撞路...

影／授階最高的台中搜救犬鐵雄退休了...開放認養申請12日止

台中市消防局搜救犬鐵雄已屆9歲高齡，消防局辦理除役後，近期開放市府員工、志工領養，申請領養時間將在本月12日下午5時許截...

毛毛的…嘉義8旬翁颱風天巡田走失 竟在地方鬼月禁地尋獲

86歲嘉義中埔陳姓老翁前天颱風天早上外出至午後遲未返家，家屬急報案求助警方及搜救隊出動30多人協尋，晚間7點在地方盛傳鬼...

越籍男子來台旅遊「脫團」打工 接應同鄉也是逃逸移工

越南籍阮姓男子今年3月10日持觀光簽證來台，下機後卻「脫團」逃跑，南下高雄投靠潘姓同鄉，結果工作約10天，阮男就與潘男被...

桃園巴崚國小校車著火 司機學生3人及時逃生

海葵颱風過境，桃園市復興區巴崚國小緊急停課，昨天恢復上課之後，該校學生校車下課載送學生返家途中，行經巴陵桃116線4.5...

淡水2老人駕船到河中沙洲挖蛤蜊 1人失蹤1人獲救

新北市淡水區有2名老人今天清晨7時許趁退潮，開著小船到淡水河沙洲挖蛤蜊，結果1人疑被水流沖走失蹤，另1人游泳到漁民使用的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦