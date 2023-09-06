曾在健身房被偷拍…桃園警花防性騷與正妹教練秀防身術

為有效提升民眾對於詐騙、性騷擾等犯罪行為的警戒心，桃園警分局防治組、偵查隊及埔子派出所，聯合舉行預防犯罪宣導活動，請來在IG擁有破萬人追蹤的正妹健身網紅「梅子教練」擔任宣導大使，同時請派出所警花分享真實經歷，實際演練防身術，杜絕性騷擾。

由於警察勤務繁忙，面對繁雜的事務，精神經常維持在緊繃狀態，梅子教練先是教導員警們練習伸展動作，透過肢體的伸展，達到運動、消除疲勞及情緒放鬆的功效。

隨後埔子所女警張品莉及梅子教練，透過網路直播，宣導防制性騷、跟騷及反詐騙等。張品莉坦言，自己在健身房曾遇過令人不舒服的注目禮，甚至有發生過偷拍事件，因為運動需要穿較貼身服裝，遇到這些騷擾行為令人困擾，呼籲民眾遇到性騷擾情事，應立即向其他人求援或報警處理，隱忍只會助長歹徒囂張氣焰。

過程中張品莉也實際示範防身術，在遇到犯罪行為時能有效保護自己。分局教官陳世龍表示，民眾在面對歹徒時，應大聲求援引起他人注意以獲得援助，同時教導防身脫逃的方式：

1.以雙手掌底猛推歹徒下顎，使其後仰暈眩，趁機後轉脫逃。

2.以膝撞或足踢方式，使歹徒感受劇痛無法行動，趁機後轉脫逃。

3.歹徒以手掐脖頸時，右手由外往內猛力畫圓將歹徒手揮開，同時以左手掌擊歹徒下顎使其暈眩，趁機後轉脫逃。