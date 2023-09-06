曾在健身房被偷拍…桃園警花防性騷與正妹教練秀防身術
為有效提升民眾對於詐騙、性騷擾等犯罪行為的警戒心，桃園警分局防治組、偵查隊及埔子派出所，聯合舉行預防犯罪宣導活動，請來在IG擁有破萬人追蹤的正妹健身網紅「梅子教練」擔任宣導大使，同時請派出所警花分享真實經歷，實際演練防身術，杜絕性騷擾。
由於警察勤務繁忙，面對繁雜的事務，精神經常維持在緊繃狀態，梅子教練先是教導員警們練習伸展動作，透過肢體的伸展，達到運動、消除疲勞及情緒放鬆的功效。
隨後埔子所女警張品莉及梅子教練，透過網路直播，宣導防制性騷、跟騷及反詐騙等。張品莉坦言，自己在健身房曾遇過令人不舒服的注目禮，甚至有發生過偷拍事件，因為運動需要穿較貼身服裝，遇到這些騷擾行為令人困擾，呼籲民眾遇到性騷擾情事，應立即向其他人求援或報警處理，隱忍只會助長歹徒囂張氣焰。
過程中張品莉也實際示範防身術，在遇到犯罪行為時能有效保護自己。分局教官陳世龍表示，民眾在面對歹徒時，應大聲求援引起他人注意以獲得援助，同時教導防身脫逃的方式：
1.以雙手掌底猛推歹徒下顎，使其後仰暈眩，趁機後轉脫逃。
2.以膝撞或足踢方式，使歹徒感受劇痛無法行動，趁機後轉脫逃。
3.歹徒以手掐脖頸時，右手由外往內猛力畫圓將歹徒手揮開，同時以左手掌擊歹徒下顎使其暈眩，趁機後轉脫逃。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言