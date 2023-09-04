影／破萬進口嬰兒車遭竊改裝成資收推車 警逮拾荒老人遭攻擊

新北市新莊區1名少婦，日前將價值1萬7千元的進口嬰兒車停在家門前遭竊，警方昨天逮到拾荒老人，竊嫌惱羞成怒還拿資收物扔擲員警。最後物歸原主，但代號「露草藍」的時尚推車，遮陽蓋被拆掉改插破陽傘，車身也弄得髒兮兮，少婦臉都綠了。

32歲少婦說她8月31日帶孩子外出返回，直接將嬰兒推車停在新莊區中和街家門前曬太陽，隔天9月1日下午準備再度使用，車卻不見了，調閱自家監視器發現，當天中午12時許，有1個禿頭老人拄著拐杖，張望確定四下無人之後，偷偷將車推走。

由於這輛美國進口嬰兒手推車，包括坐墊等加購配件，一共花了1萬7千元，少婦連忙提供監視影像向派出所報案失竊。直到昨天中午12時許，新莊區中和里長林孟鴻在中港路與永樂街口，意外看見1名拾荒老人，在強風中推著嬰兒車緩行，馬上通報中港派出所。

員警騎機車趕抵，一把抓住66歲童姓老翁的手，質問這輛嬰兒推車來源，老翁惱羞成怒嚷著：「我要去前面那裡啦！」還氣到拿起資收物扔向員警但未擊中。

稍後支援警力趕抵，將老翁上銬帶回派出所。他聲稱嬰兒車是回收拾得，當警方出示監視器明顯可看出他探頭探腦把車偷走，老翁馬上裝傻改口：「我全部都忘了！」警詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。