毒蟲偷電線 住戶熱醒以為停電

顏姓男子無業缺錢吸毒，8月間專門在高雄大寮區一帶偷民宅及建築工地電纜線，被警方循線逮捕。記者石秀華／翻攝 顏姓男子缺錢吸毒，在高雄大寮區一帶連偷民宅及建築工地電纜線變賣，有受害住戶睡到一半因冷氣停止運轉熱醒，以為停電，天亮檢查才發現電線被剪；警方循線逮捕顏男，清查至少犯案六起，檢方認為他破壞民生用電，有反覆實施之虞，向法院聲押獲准。

高雄市今年一至八月至少發生廿二件停電事故，停電原因多是設備故障，其中八月共發生四次停電，光八月廿一日就三度停電，民眾聞停電色變。

林園警分局大寮分駐所八月十四日接獲徐姓民眾報案，指半夜家中冷氣無法運轉被熱醒，原以為是停電，但天亮後檢查安裝在戶外的電表，才知電線被人剪斷偷走。

八月廿五日附近一處建案工地黃姓主任也向警方報案，指工地長約廿五米的電纜線及兩捆延長線不翼而飛，損失約四萬元。警方查出竊賊因電纜線太長無法一次搬運，先將部分電線棄置路旁，再返回分批載運，隨後又有另三處工地電纜線也報案遭竊。

警方發現竊賊鎖定偏僻民宅或施工工地犯案，擴大調閱監視器，發現轄區治安顧慮人口顏姓男子（四十歲）涉有重嫌，上月卅日晚上循線在大寮區仁德路逮捕顏男，當場起出顏剛偷來懸掛機車上的電纜線及一支海洛因捲菸。

顏攜帶剪刀、美工刀犯案，害怕觸電還會戴塑膠手套再下手，他供稱沒錢吸毒才會偷電線變賣，所得已記不清。

警方清查顏至少犯案六起，依竊盜罪嫌送辦，建請檢方聲請羈押；檢察官認為顏偷民宅及工地電纜線屬破壞民生用電行為，且有反覆實施犯罪之虞，向法院聲押獲准。