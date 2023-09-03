快訊

尼伯特再現？海葵16級風橫掃北台東 市民驚呼「宛如災難片」

南投颱風假再多1鄉 信義鄉宣布即起停班停課

被問到副手 郭台銘：保密得很到家！還不能透露

影／通緝犯涉嫌開車衝撞三峽員警 落網喊冤：不是我開的！

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

昨天涉嫌在新北市三峽區開車違停拒檢，並加速衝撞員警的28歲張姓竊盜通緝犯，今天下午被循線逮捕，但是他否認犯行，聲稱當時不是他開車，相關案情警方尚在釐清之中，張男至少仍將依通緝案件解送地檢署。

三峽分局警備隊警員袁奕維，昨天下午2時許在三峽區中正路一段，看見1輛銀車轎車違規並排停車，攔查時對方急踩油門倒車約100公尺，他騎機車追上前，轎車卻猛然加速向前衝撞。

警員袁奕維差點被輾，機警跳上汽車引擎蓋又重重摔下受傷，仍奮勇起身繼續再追，可惜被脫逃，後來查出駕駛疑為28歲張姓竊盜通緝犯，今天下午1時許，循線前往他位於三峽區橫溪路住處逮捕歸案。

張男否認駕車衝撞員警，聲稱是別人開的車，相關案情警方還在調查釐清當中，警詢後先依竊盜通緝案件解送新北地檢署，若查證是他駕車衝撞，將再加上傷害與妨害公務罪嫌移送。

銀色轎車昨天在三峽區中正路拒絕受檢，竟加速衝撞員警，員警機警跳上引擎蓋，又被拋甩摔落背部著地。記者林昭彰／翻攝
銀色轎車昨天在三峽區中正路拒絕受檢，竟加速衝撞員警，員警機警跳上引擎蓋，又被拋甩摔落背部著地。記者林昭彰／翻攝
昨天涉嫌在新北市三峽區開車違停拒檢，並加速衝撞員警的28歲張姓竊盜通緝犯，今天下午被循線逮捕。記者林昭彰／翻攝
昨天涉嫌在新北市三峽區開車違停拒檢，並加速衝撞員警的28歲張姓竊盜通緝犯，今天下午被循線逮捕。記者林昭彰／翻攝

通緝 竊盜 妨害公務

延伸閱讀

驚險影片！三峽員警攔查違停 被竊盜通緝犯開車加速衝撞

影／桃警治安熱區巡邏 20分鐘連逮2竊盜通緝犯

貨車上冷氣不翼而飛 高警調監視器影像追7天 逮2條通緝犯

雨天耍帥不穿雨衣戴兩頂帽 南警逮到通緝犯

相關新聞

影／新莊警巧遇2名失聯越南移工 隨返住處另有5人爬屋頂逃逸

新北市新莊警分局2名警員，昨天巡邏途經新莊體育園區旁復興路一段，瞥見2名越南籍男子從公寓開門走出，盤查發現是失聯移工，隨...

山道猴台7乙飆速38車主荷包失血 桃警：山路不是賽車場

受YT山道猴子影片影響，桃園市台7乙線兩周來吸引不少機壓車飆速耍酷，桃園市警局、大溪分局利用組合警力重兵加強取締超速防飆...

行人地獄？ 他走上消失的人行道遭撞 滿地鮮血嚇壞網

桃園又出現行人地獄？近期有外國網友穿越龜山區大同路時，疑似被塗銷不完全的行人穿越線誤導，結果遭一輛準備左轉的計程車撞上。...

驚險影片！三峽員警攔查違停 被竊盜通緝犯開車加速衝撞

新北市三峽警分局員警昨天準備盤查違停車輛時，該車突然倒車逃逸，員警騎機車追上前，對方卻又猛然加速向前衝撞。員警差點被輾，...

影／通緝犯涉嫌開車衝撞三峽員警 落網喊冤：不是我開的！

昨天涉嫌在新北市三峽區開車違停拒檢，並加速衝撞員警的28歲張姓竊盜通緝犯，今天下午被循線逮捕，但是他否認犯行，聲稱當時不...

男駕駛拉倒重機 竟出重拳狂毆騎士頭部…打到對方頭昏後逃逸

22歲陳姓重機騎士昨晚10點左右行經屏東縣竹田鄉龍門路段，與1輛小客車發生擦撞，未料遭駕駛拉倒車並揮拳毆打，陳男疼痛目送...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦