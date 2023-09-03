影／通緝犯涉嫌開車衝撞三峽員警 落網喊冤：不是我開的！
昨天涉嫌在新北市三峽區開車違停拒檢，並加速衝撞員警的28歲張姓竊盜通緝犯，今天下午被循線逮捕，但是他否認犯行，聲稱當時不是他開車，相關案情警方尚在釐清之中，張男至少仍將依通緝案件解送地檢署。
三峽分局警備隊警員袁奕維，昨天下午2時許在三峽區中正路一段，看見1輛銀車轎車違規並排停車，攔查時對方急踩油門倒車約100公尺，他騎機車追上前，轎車卻猛然加速向前衝撞。
警員袁奕維差點被輾，機警跳上汽車引擎蓋又重重摔下受傷，仍奮勇起身繼續再追，可惜被脫逃，後來查出駕駛疑為28歲張姓竊盜通緝犯，今天下午1時許，循線前往他位於三峽區橫溪路住處逮捕歸案。
張男否認駕車衝撞員警，聲稱是別人開的車，相關案情警方還在調查釐清當中，警詢後先依竊盜通緝案件解送新北地檢署，若查證是他駕車衝撞，將再加上傷害與妨害公務罪嫌移送。
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