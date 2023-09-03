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基隆愛三路 車手提領最熱區

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆詐騙車手提領最熱區在基隆廟口夜市的愛三路。記者游明煌／攝影
基隆詐騙車手提領最熱區在基隆廟口夜市的愛三路。記者游明煌／攝影
基隆市警局統計去年金融機構自動櫃員機，遭詐騙車手提領次數1352次，較前年的368次增加984次，增加比率267.39%，經分析提款熱區，發現集中在愛三路、仁二路、義二路、安樂路等市區及交通便利地方，占約八成；提領時間則以晚間6到9時最多，占近四成。

基隆審計室指出，市警局辦理詐欺犯罪偵防業務獲考評績優，但是有關詐騙車手提領案件增加很多，高於全國比率，應加強查緝能量。

警方統計，去年金融機構自動櫃員機，遭車手提領次數1352次，較前年368次增加984次，增加率267.39%，增加件數相當多。

警方分析詐騙車手提領位置熱區，主要集中在愛三路、仁二路、義二路、安樂路等市區及交通便利、人多的地方，提領次數有1068件，占總提領次數的79%。

熱區提領時段以晚間6時到9時居多，占39%；其次為晚間9時到12時，占21%；下午3到6時占20%。審計室要求市警局強化各提領熱區時段的查緝能量。

愛三路基隆廟口夜市平時人潮非常多，卻是車手提領最熱區，警方研判，車手可能認為交通便利多，逃走也容易，人多也方便掩護。

市警局表示，市警局及各分局都有針對車手提領熱區加強巡查，民眾如果發現有人在提款機前行為鬼祟，可以聯繫警方一同遏止詐騙。

警方說，詐騙集團提款車手有七大特徵，包括提款時遮遮掩掩或左顧右盼；提款時不斷看手機或接收訊息；邊持手機邊領錢；持多張提款卡提領；持一張提款卡提領多次；長時間占用提款機；多次進出超商提款。

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