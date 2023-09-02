快訊

海葵颱風暴風圈將再擴大 陸上警戒範圍擴及9縣市

新鮮人每月幫家裡繳2.8萬房貸 他怨夢想被父母扼殺

海葵颱風來襲！最新風雨預測出爐 明5地達停班停課標準

連3天被潮水淹沒 彰化王功漁港爭取加高堤防、缺口高度

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

蘇拉颱風前腳走，海葵颱風報到，雙颱加滿潮造成全台許多低漥地區淹水，彰化縣雨勢短暫又不大，王功漁港仍海水滿溢路面，美食街停止營業；鄉長林保玲今天說，幸好沒什麼風雨未釀嚴重災害，鄉公所將爭取縣政府加高堤防防止淹水。

8月29日至31日是大潮，30日滿潮，彰化縣芳苑鄉王功漁港路面接連3天被潮水淹沒，淹水高度不到足踝，港區沒住家沒造成災損，但美食街因淹水中午暫停營業，業者向鄉公所反映，鄉長林保玲前往查看淹水原因是海水從堤防缺口流進陸地。

林保玲表示，兩個颱風影響南台灣，彰化縣風雨很小又短暫，滿潮仍造成王功漁港淹水，如有強風大雨將不堪設想；海堤由縣政府管轄，鄉公所將爭取加高堤防和缺口的高度，避免發生像這次無風小雨王功漁港也淹水的情形。

彰化縣芳苑鄉長林保玲到王功漁港查看滿潮時的淹水情形。圖／芳苑鄉公所提供
彰化縣芳苑鄉長林保玲到王功漁港查看滿潮時的淹水情形。圖／芳苑鄉公所提供

淹水 蘇拉颱風

延伸閱讀

不是山道猴子！上千輛重機彰化大會師 71歲裝義肢騎180萬豪車最吸睛

彰化水資回收中心免費送 萬噸回收水沒人要

中颱海葵來襲 嘉義市公告3處路邊停車格禁止停放

「彰化一甲子老店」甄選開跑 消費者齊來推薦！9/10截止報名

相關新聞

詐騙車手提領熱區曝光 基隆市民幫忙注意幾個特徵

基隆市警局統計去年金融機構自動櫃員機，遭詐騙車手提領次數1352次，較前年的368次增加984次，增加比率267.39%...

用路人快改道！國4潭子段重大車禍 大貨車翻覆釀1死1傷

今天下午1點多，台中市潭子區國四南下匝道接台74匝道往中山路方向，一輛大貨車不明原因翻覆，占據出口匝道，車頭嚴重毀損，警...

影／竹山虎頭蜂攻擊現場 銀行員工驚恐逃生餘悸猶存

某銀行嘉南區員工到竹山瑞龍瀑布旅遊，上午回程時遭虎頭蜂攻擊，共有21人螫傷，緊急下撤到遊客中心求救畫面曝光，被女傷者被同...

國四潭子段重大車禍 1無生命跡象、1受困搶救中

今天下午1點多，國道4號東向潭子系統出口發生翻車事故。一輛大貨車翻覆橫躺路中，占據出口匝道，而車頭因撞擊毀損，警消第一時...

英國男載妹騎機車衝雪隧 網友直呼「好誇張、嚇死人」

1名英國籍男子日前騎機車載著女性友人，欲從宜蘭前往基隆，卻因為導航系統設定錯誤，不慎騎上國道5號，被民眾拍下在雪隧中與汽...

連3天被潮水淹沒 彰化王功漁港爭取加高堤防、缺口高度

蘇拉颱風前腳走，海葵颱風報到，雙颱加滿潮造成全台許多低漥地區淹水，彰化縣雨勢短暫又不大，王功漁港仍海水滿溢路面，美食街停...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦