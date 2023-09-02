連3天被潮水淹沒 彰化王功漁港爭取加高堤防、缺口高度

蘇拉颱風前腳走，海葵颱風報到，雙颱加滿潮造成全台許多低漥地區淹水，彰化縣雨勢短暫又不大，王功漁港仍海水滿溢路面，美食街停止營業；鄉長林保玲今天說，幸好沒什麼風雨未釀嚴重災害，鄉公所將爭取縣政府加高堤防防止淹水。

8月29日至31日是大潮，30日滿潮，彰化縣芳苑鄉王功漁港路面接連3天被潮水淹沒，淹水高度不到足踝，港區沒住家沒造成災損，但美食街因淹水中午暫停營業，業者向鄉公所反映，鄉長林保玲前往查看淹水原因是海水從堤防缺口流進陸地。