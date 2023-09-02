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英國男載女性友人騎機車衝雪隧 網友見畫面直呼：嚇死人

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英國男載妹騎機車衝雪隧 網友直呼「好誇張、嚇死人」

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

1名英國籍男子日前騎機車載著女性友人，欲從宜蘭前往基隆，卻因為導航系統設定錯誤，不慎騎上國道5號，被民眾拍下在雪隧中與汽車爭道的「英姿」；國道警察獲報，將他攔停於石碇服務區，依違反道路交通管理處罰條例開單，處3000元到6000元罰鍰。

網友昨天在臉書社團PO出一段影片，1名騎士駕駛白牌機車，載著友人行駛在國5雪山隧道北向，還單手騎車。其他網友直呼「好誇張」、「嚇死人」，有人推測「會不會是外籍遊客不小心走錯」，也有人揶揄「違規檢舉，但看不出哪裡危險」、「事實證明，騎車上國5很安全」。

國道警察九大隊表示，昨天下午7時58分許，接獲通報，國5北向路段有1輛普通重型機車誤闖國道，立即前往，在石碇服務區攔停對方。警方調查，騎士是31歲英國籍男子，載著女性友人，打算從宜蘭前往基隆，卻因為手機導航設定錯誤，從宜蘭交流道誤上國道。

警方告知騎士違規，依道交管理處罰條例地33條第4項，當場開罰，英國男子收下罰單後，下午8時半許與友人離去。

英國騎士表示，設定手機導航時出了點問題，才會從宜蘭交流道騎上國道5號。記者陳敬丰／翻攝
英國騎士表示，設定手機導航時出了點問題，才會從宜蘭交流道騎上國道5號。記者陳敬丰／翻攝
英國籍男子載著女性友人騎上國道5號，在石碇服務區被攔停開罰。記者陳敬丰／翻攝
英國籍男子載著女性友人騎上國道5號，在石碇服務區被攔停開罰。記者陳敬丰／翻攝
英國籍男子與女性友人本欲從宜蘭前往基隆，卻意外騎上國道。記者陳敬丰／翻攝
英國籍男子與女性友人本欲從宜蘭前往基隆，卻意外騎上國道。記者陳敬丰／翻攝

國道 英國 宜蘭

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