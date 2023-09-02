影／石岡熱氣球嘉年華5歲娃走失 聽到這兩關鍵字秒飆淚

台中市石岡區熱氣球嘉年華昨開幕，湧入上千人潮，傍晚6點多，一名5歲王姓男童與家人走失，警方上前關心，所幸男童熟背母親手機號碼，女警阮怡雅安撫說，「別怕！你媽媽來帶你回家了，不用擔心了」，男童聽到關鍵字「媽媽」如同啟動淚水開關，當場放聲大哭，王母趕到場立即將孩子擁入懷中安撫，結束這場迷途記。

昨天傍晚6點多，石岡熱氣球嘉年華活動結束，現場湧出上千名人潮散場，5歲王姓男童與家人走散，獨自在豐勢路與國校巷口徘徊，此時在路口執行交通管制的永源所所長陳盈延立即上前關心。

陳盈延安撫男童情緒，邊詢問男童怎麼獨自一人在外徘徊？男童說，他跟媽媽走散了，不知道該怎麼辦。所幸，男童熟背媽媽10位數的手機號碼，警方順利聯繫上王母趕到現場。