快訊

皮繃緊！海葵颱風路徑南修「不可思議」 降雨趨勢1圖看懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風前用橡皮艇接應19名偷渡客 海巡枋寮外海逮22人

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

海巡署第8巡防區指揮部於8月29日颱風蘇拉襲台前夕，於屏東枋寮外海約10浬查獲3名台籍人士駕駛一艘無籍動力橡皮艇，載運19名越南偷渡犯企圖非法入境，依違反入出國及移民法，將22名犯嫌移送屏東地方檢察署偵辦，並向上溯源，追查幕後不法集團。

第8巡防區表示，雷達操作員於8月29日凌晨查看雷情時，發現屏東縣枋寮鄉外10.5浬有1航跡可疑目標，統合岸、海、查緝、警力部署圍捕查緝，恆春海巡隊派遣線上巡防艇PP-3535艇及PP-3599艇進行雙艇攔查，海巡人員於凌晨1點左右發現該艘航跡可疑的白色動力橡皮艇，登檢發現該艇搭載19名越南籍人士，包含14男、5女，及3名台籍人士。

第8巡防區指出，3名台籍人士趁蘇拉颱風來襲前夕，駕駛動力橡皮艇出海接應19名越南籍偷渡犯，伺機搶灘上岸，相關涉案人、船於當天凌晨2點12分帶返枋寮漁港調查後，依違反入出國及移民法將22名犯嫌移送偵辦，並持續向上溯源，追查幕後不法集團。

屏東縣枋寮鄉1艇動力橡皮艇於8月29日凌晨趁颱風襲台前夕，搭載19名偷渡客、3名台籍人士，伺機搶灘上岸，遭海巡攔截，依違反入出國及移民法將22名犯嫌移送偵辦。圖／第8巡防區提供
屏東縣枋寮鄉1艇動力橡皮艇於8月29日凌晨趁颱風襲台前夕，搭載19名偷渡客、3名台籍人士，伺機搶灘上岸，遭海巡攔截，依違反入出國及移民法將22名犯嫌移送偵辦。圖／第8巡防區提供
屏東縣枋寮鄉1艇動力橡皮艇於8月29日凌晨趁颱風襲台前夕，搭載19名偷渡客、3名台籍人士，伺機搶灘上岸，遭海巡攔截，依違反入出國及移民法將22名犯嫌移送偵辦。圖／第8巡防區提供
屏東縣枋寮鄉1艇動力橡皮艇於8月29日凌晨趁颱風襲台前夕，搭載19名偷渡客、3名台籍人士，伺機搶灘上岸，遭海巡攔截，依違反入出國及移民法將22名犯嫌移送偵辦。圖／第8巡防區提供
屏東縣枋寮鄉1艇動力橡皮艇於8月29日凌晨趁颱風襲台前夕，搭載19名偷渡客、3名台籍人士，伺機搶灘上岸，遭海巡攔截，依違反入出國及移民法將22名犯嫌移送偵辦。圖／第8巡防區提供
屏東縣枋寮鄉1艇動力橡皮艇於8月29日凌晨趁颱風襲台前夕，搭載19名偷渡客、3名台籍人士，伺機搶灘上岸，遭海巡攔截，依違反入出國及移民法將22名犯嫌移送偵辦。圖／第8巡防區提供
屏東縣枋寮鄉1艇動力橡皮艇於8月29日凌晨趁颱風襲台前夕，搭載19名偷渡客、3名台籍人士，伺機搶灘上岸，遭海巡攔截，依違反入出國及移民法將22名犯嫌移送偵辦。圖／第8巡防區提供
屏東縣枋寮鄉1艇動力橡皮艇於8月29日凌晨趁颱風襲台前夕，搭載19名偷渡客、3名台籍人士，伺機搶灘上岸，遭海巡攔截，依違反入出國及移民法將22名犯嫌移送偵辦。圖／第8巡防區提供
屏東縣枋寮鄉1艇動力橡皮艇於8月29日凌晨趁颱風襲台前夕，搭載19名偷渡客、3名台籍人士，伺機搶灘上岸，遭海巡攔截，依違反入出國及移民法將22名犯嫌移送偵辦。圖／第8巡防區提供
屏東縣枋寮鄉1艇動力橡皮艇於8月29日凌晨趁颱風襲台前夕，搭載19名偷渡客、3名台籍人士，伺機搶灘上岸，遭海巡攔截，依違反入出國及移民法將22名犯嫌移送偵辦。圖／第8巡防區提供

屏東縣 海巡署 越南 偷渡

延伸閱讀

別撲空！海葵颱風攪局 石岡熱氣球嘉年華延至9月9日及10日

海葵颱風直撲宜蘭！南方澳跨港大橋情人節燈飾提前拆除

蘇拉颱風襲台前夕人蛇蠢動 海巡鷹眼緝獲19名越南偷渡犯

海葵颱風接近中雨區再擴大 9縣市大雨特報恐下到晚上

相關新聞

被詐3萬元以下追討無望？彰化警籲先做「1件事」有希望

金融機構配合阻詐，發現3萬元以內的匯款最難防堵，今天彰化縣北斗警分局志工協進會研習反詐等課程，學習鼓勵被詐者不要「驚拍勢...

命懸一線畫面曝光！國三撞車翻七圈 駕駛拋出車外送醫

鄧姓男子沒繫安全帶開車上國道3號，不慎追撞前方一輛白色休旅車，鄧男人車失控往外側水泥護欄衝撞，旋即連翻七圈才止停，鄧男當...

誰在搞鬼？鬼月徵凶宅試睡員1晚5千元 還冒名花蓮市立殯儀館徵才

花蓮市公所發現，近來有不明人士以假帳號，冒用花蓮市立殯儀館名義，在網路徵才，甚至還有人誠徵「凶宅試睡員」，到宅試睡一晚現...

澎湖跨海大橋伸縮縫出現裂縫危及安全 公路局說話了

澎湖縣跨海大橋日前有重機騎士因路面孔洞差點摔下海，有媒體指稱疑因伸縮縫熱脹冷縮，造成周遭水泥路面崩裂塌陷產生坑洞，對此，...

颱風前用橡皮艇接應19名偷渡客 海巡枋寮外海逮22人

海巡署第8巡防區指揮部於8月29日颱風蘇拉襲台前夕，於屏東枋寮外海約10浬查獲3名台籍人士駕駛一艘無籍動力橡皮艇，載運1...

拒絕入屋噴藥 台南男持鋸威嚇防疫人員遭壓制送醫

台南安南區公所及衛生所防疫人員今天下午3時40分前進府安路六段附近巷弄民宅入內噴藥，未料，33歲歐姓男子情緒失控，拿起鋸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦