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颱風前用橡皮艇接應19名偷渡客 海巡枋寮外海逮22人
海巡署第8巡防區指揮部於8月29日颱風蘇拉襲台前夕，於屏東枋寮外海約10浬查獲3名台籍人士駕駛一艘無籍動力橡皮艇，載運19名越南偷渡犯企圖非法入境，依違反入出國及移民法，將22名犯嫌移送屏東地方檢察署偵辦，並向上溯源，追查幕後不法集團。
第8巡防區表示，雷達操作員於8月29日凌晨查看雷情時，發現屏東縣枋寮鄉外10.5浬有1航跡可疑目標，統合岸、海、查緝、警力部署圍捕查緝，恆春海巡隊派遣線上巡防艇PP-3535艇及PP-3599艇進行雙艇攔查，海巡人員於凌晨1點左右發現該艘航跡可疑的白色動力橡皮艇，登檢發現該艇搭載19名越南籍人士，包含14男、5女，及3名台籍人士。
第8巡防區指出，3名台籍人士趁蘇拉颱風來襲前夕，駕駛動力橡皮艇出海接應19名越南籍偷渡犯，伺機搶灘上岸，相關涉案人、船於當天凌晨2點12分帶返枋寮漁港調查後，依違反入出國及移民法將22名犯嫌移送偵辦，並持續向上溯源，追查幕後不法集團。
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