淡水屯山里長補選前夕 前里長胞妹住處遭人噴灑滅火器

新北市淡水區屯山里長李永清今年6月病逝，新北市選委會將明天辦理補選。前里長李永清妻子郭麗卿，這次也將參與補選。不料，今天清晨前里長妹妹住家公寓公共梯間遭人噴灑滅火器，警方循線逮捕姜男辯稱「心情不好」警詢後依毀損罪嫌送辦。

據了解，新北市淡水區屯山里長李永清，今年6月因癌症病逝，新北市選委會明天辦理屯山里長補選，曾擔任多年屯山社區發展協會理事長的郭麗卿，將延續先生李永清精神參加里長補選。

不料，今天清晨6時許，李永清胞妹（60歲）向警報案指稱，自家公寓公共1、2樓樓梯間，遭人噴灑滅火器致滿地粉塵。淡水警方立即派員前往查看，果見滿地乾粉。