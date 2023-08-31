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護理之家住民墜樓亡 家屬質疑照顧不周

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導

台南市議員王家貞、林美燕昨開記者會，針對日前護理之家有人墜樓死亡案，提出質疑，希望不要以下一個悲劇。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員王家貞、林美燕昨開記者會，針對日前護理之家有人墜樓死亡案，提出質疑，希望不要以下一個悲劇。記者鄭惠仁／攝影
台南市一間護理之家的鄭姓住民日前墜樓身亡，家屬陳情指出死者為身障，竟可獨自坐電梯到4樓發生意外，業者照顧不周且事後不聞不問；市議員昨陪家屬出面，質疑業者草菅人命、市府涉瀆職，要全面檢視及落實督導養護機構。衛生局表示，已展開調查，要求該護理之家說明，市府也提供家屬心理諮商。

南市衛生局長蘇世斌說，明年會把防跌倒、防墜落等安全防護項目列入照護機構業務評鑑督考項目，因設鐵窗會妨礙逃生不可行，可透過窗台加高等防範，評鑑好壞將關係到機構的生存，希望藉此讓業者重視並改善。

市議員王家貞、林美燕與鄭姓死者的兒子開記者會，鄭姓男子說，父親中度身障、重度憂鬱症，下半身燒傷行動不便才送護理之家，然而案發時父親身上有20粒安眠藥，但平時醫師交代吃1粒或2粒，是否沒人看著吃藥？且他坐輪椅搭電梯卻都無管理人員看到，機構最基本安全措施都沒做到？

事發的護理之家表示，對發生意外遺憾，有對家屬多次關懷及慰問，也對員工及其他住民心理諮商與關懷，會將案主照顧服務資料送交衛生局查核，釐清事件發生原因。

南市衛生局副局長林碧芬說，醫院窗戶有設定只能開30度，雖護理之家無此規定，仍將全面請養護機構檢視環境，做好防護。

衛生局 身障 議員

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