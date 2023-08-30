投資標榜穩賺不賠 行員警覺保男子百萬積蓄

路竹區一處銀行有一位洪姓男子，欲匯出新台幣110萬元，給標榜穩賺不賠的投資廣告業者，銀行行員通報警方後，及時阻止血汗錢落入詐騙集團手中。

湖內分局說明，路竹分駐所警員李育碩、張維芬等2員，於8月28日10時許執行巡邏勤務時，接獲轄區第一銀行路竹分行行員通報，指60多歲的洪姓男子，疑似遭詐騙盯上，打算匯款新臺幣110萬元給詐團，警方到場後，先了解洪男匯款動機。

據警方了解，洪男日前在網路上看到自稱「萬通國際」的投資廣告，標榜保證獲利、穩賺不賠且利潤豐厚，洪男依照詐團指示下載股市證券APP「萬通證券」，打算到銀行臨櫃匯款110萬做投資，所幸由行員警覺加上警方及時拆穿阻止。