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投資標榜穩賺不賠 行員警覺保男子百萬積蓄

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導

路竹區一處銀行有一位洪姓男子，欲匯出新台幣110萬元，給標榜穩賺不賠的投資廣告業者，銀行行員通報警方後，及時阻止血汗錢落入詐騙集團手中。

湖內分局說明，路竹分駐所警員李育碩、張維芬等2員，於8月28日10時許執行巡邏勤務時，接獲轄區第一銀行路竹分行行員通報，指60多歲的洪姓男子，疑似遭詐騙盯上，打算匯款新臺幣110萬元給詐團，警方到場後，先了解洪男匯款動機。

據警方了解，洪男日前在網路上看到自稱「萬通國際」的投資廣告，標榜保證獲利、穩賺不賠且利潤豐厚，洪男依照詐團指示下載股市證券APP「萬通證券」，打算到銀行臨櫃匯款110萬做投資，所幸由行員警覺加上警方及時拆穿阻止。

警方表示，任何投資都應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬投資必定伴隨著高風險，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大廣告，即為假投資真詐財的警訊，詐騙集團往往透過修改後端數據，捏造各種獲利假象讓被害人持續投入大筆金錢，到要提領現金時就百般推託，最後人間蒸發，若民眾對投資有疑慮，可以撥打165反詐騙專線諮詢。

洪姓男子欲陷入投資詐騙陷阱，欲匯款110萬給詐騙集團，所幸遭行員及警方及時阻止。圖／警方提供
洪姓男子欲陷入投資詐騙陷阱，欲匯款110萬給詐騙集團，所幸遭行員及警方及時阻止。圖／警方提供
警方說明洪男落入投資詐騙陷阱，民眾遇到標榜高獲利、穩賺不賠等話術，應提高警覺。圖／警方提供
警方說明洪男落入投資詐騙陷阱，民眾遇到標榜高獲利、穩賺不賠等話術，應提高警覺。圖／警方提供

詐騙集團 廣告 下載

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